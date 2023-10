Betano ou LeoVegas: Qual a melhor casa de apostas?

Descubra qual a melhor opção: Betano ou LeoVegas. Veja bônus, app e outros detalhes das casas.

Escolher entre Betano ou LeoVegas está longe de ser uma tarefa simples. Pensando nisso, analisamos as duas operadoras, a fim de entender qual plataforma é mais benéfica.

Betano ou LeoVegas Betano LeoVegas Bônus de boas vindas Bônus até R$500 + R$20 e, apostas grátis Aposta grátis de até R$150 Mercados 98 97 Odds 98 98 Aplicativo móvel 98 98 Transmissão ao vivo 98 92 Nota de 1 a 100 98 96 Abra sua conta Apostar agora Apostar agora

Bônus de boas vindas: Betano vence

Ao escolher a melhor empresa para apostar, selecionar aquela com melhor bônus de boas vindas é um ótimo começo. Neste ponto, verificamos as ofertas disponíveis na Betano ou LeoVegas, a fim de conhecer a melhor opção.

Assim, checamos que a Betano traz algumas opções para o apostador recém-cadastrado. No caso dos créditos de aposta, a oferta de boas vindas da empresa é de 100% do primeiro depósito, até R$500, além de R$20 em apostas grátis. Para aproveitá-la, o usuário deve fazer um depósito inicial de R$50, pelo menos. Ele também deve cumprir um rollover de 5x em apostas esportivas com odds mínimas de 1.65.

Na LeoVegas, também encontramos promoções variadas. Em termos de boas vindas, chama a atenção a oferta para uma freebet de até R$150. Ou seja, o jogador se cadastra no site e faz um depósito a partir de R$25. Em seguida, ele recebe uma aposta grátis de igual valor, até R$150.

Apesar de as duas casas de apostas trazerem benefícios semelhantes, em nossa avaliação, a Betano sai na frente. Isso se dá, pois o valor do bônus é mais elevado. Além disso, a bonificação é simples de usar e os requisitos dos créditos de aposta são acessíveis.

Aliás, se quiser conhecer melhor as ofertas disponíveis na Betano e LeoVegas, visite as páginas dedicadas ao código promocional Betano e ao código promocional LeoVegas. Assim, você também pode ficar por dentro dos códigos de bônus disponíveis.

Variedade de esportes disponíveis: Empate

Embora muitas empresas ofereçam milhares de jogos de cassino, a modalidade esportiva é o ponto forte na maioria das casas. Então, ao buscar uma plataforma de apostas online, é natural que o jogador planeje fazer apostas esportivas. Pensando nisso, além de investigar os bônus de boas vindas, também avaliamos os esportes à disposição no catálogo.

Nesse contexto, vale destacar o cardápio da Betano, já que traz inúmeras opções de apostas em termos de modalidades. Em nossa análise, ficou demonstrado que a marca conta com mais de 30 opções. Dentre elas, estão desde esportes populares, como futebol e basquete, até opções menos comuns, como badminton e críquete.

A LeoVegas, por outro lado, é reconhecida como um dos melhores sites para jogos de cassino. Contudo, isso não significa que o site também não ofereça um amplo catálogo de modalidades esportivas. Aliás, ela traz uma lista com mais de 30 opções de esportes variados — do futebol ao boxe.

Pensando também nas competições disponíveis, Betano ou LeoVegas apresentam boas oportunidades para apostar. São milhares de torneios nas duas casas, incluindo os principais campeonatos de futebol do mundo. Brasileirão, Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 são alguns exemplos do que o apostador pode encontrar.

Então, analisando as duas casas de apostas neste quesito, decidimos a favor do empate entre as plataformas. Isso porque as modalidades e competições atualmente disponíveis são bem semelhantes, mesmo que possam haver algumas diferenças. Em alguns pontos, a Betano até pode trazer mais opções, porém, a maioria delas também está presente na LeoVegas.

Mercados de apostas: Betano vence

Tão importante quanto ter disponível uma lista extensa de modalidades esportivas e competições, são os mercados de apostas online. Afinal, pouco adianta uma variedade enorme de esportes, se não há também uma variação de palpites que auxilie os apostadores.

Neste ponto, além de apostas mais simples, como apostar no resultado final, é útil que as plataformas tragam mercados exclusivos. Assim, a Betano se destaca por oferecer mercados diferenciados de apostas em futebol. Na casa, são oferecidos no momento, dentre outras possibilidades de apostas:

Criar apostas;

Especiais;

Mercados asiáticos;

Handicap;

Gols e muito mais…

A LeoVegas, por sua vez, traz também uma lista ampla, com diversos tipos de apostas, incluindo:

Linhas asiáticas;

Handicap europeu;

Escanteios;

1º e 2º tempo;

Bet Builder (personalizar apostas).

Embora ambas as empresas tragam opções semelhantes, neste aspecto a Betano se destaca por ter uma ferramenta mais completa. Com o recurso “criar apostas”, o site traz combinações de diversas apostas no mesmo palpite. Na LeoVegas, porém, as combinações são mais limitadas.

Além disso, as possibilidades de combinação são mais amplas. Por exemplo, o usuário pode selecionar o resultado final, apostar no mercado de mais/menos gols e ainda apostar em ambos marcam. Desse modo, ao decidir entre Betano ou LeoVegas, a primeira opção traz vantagens exclusivas, o que a faz destacar neste ponto.

Odds: Empate

Comparar entre as odds oferecidas seja pela Betano ou LeoVegas também é um critério essencial para escolher o melhor site. As odds, para quem não sabe, são números que representam a probabilidade de um resultado específico ocorrer dentro da partida. Porém, elas também representam o retorno potencial de um palpite.

Na prática, o valor apostado é multiplicado pela odd oferecida na hora que o jogador registra suas apostas. Entretanto, elas também se caracterizam por sua volatilidade, uma vez que são extremamente sensíveis ao mercado e, por isso, variam constantemente.

Em função disso, vamos tomar como exemplo uma partida do brasileirão série B entre Ceará e Londrina para ter um comparativo justo. Neste caso, as odds oferecidas para o resultado final eram as seguintes:

Betano: Ceará (1.52); Empate (3.75); Londrina (6.50)

LeoVegas: Ceará (1.53); Empate (3.60); Londrina (6.25)

Na prática, se fizermos apostas de R$50 na vitória do Ceará, o retorno seria de R$76 na Betano. Já o mesmo palpite na LeoVegas traria um retorno de R$76,50. Logo, é possível observar que a diferença é mínima, o que coloca as empresas diante de um empate.

Todavia, é preciso lembrar que as odds acima foram usadas para ilustrar o comparativo entre as cotações oferecidas pelas casas de apostas. Assim, é preciso ter em mente que os valores podem alterar no decorrer do tempo, sobretudo durante o evento ao vivo. Logo, vale a pena conferir essa informação antes de fazer suas apostas.

Aplicativo Móvel: Empate

O uso de sistemas de celular e tablet em diversos serviços online nunca foi tão popular. No contexto das apostas esportivas, sabemos que isso não é diferente, já que os apostadores estão cada vez mais conectados pelo celular. Isso se deve principalmente pela facilidade na hora de fazer palpites, bem como gerenciar suas previsões.

Sabendo disso, também avaliamos a funcionalidade disponível na Betano e percebemos que a casa possui uma ótima qualidade pelo celular. Porém, no Brasil, o aplicativo só está disponível para quem utiliza o sistema Android para fazer suas apostas. A boa notícia é que na versão para dispositivos móveis, é possível encontrar tudo o que o site da marca oferece.

Sendo assim, o usuário pode fazer depósitos, solicitar saques, dar palpites em esportes e cassino, além de usar as promoções de boas vindas — tudo em um único lugar. O usuário também tem acesso prático aos canais de suporte, sem mencionar a navegabilidade, que é bastante intuitiva. Veja todas as informações na nossa página sobre Betano app.

A LeoVegas também conta com um app móvel, sendo este um dos seus principais diferenciais. Apesar de estar disponível também para iOs, no Brasil o app da LeoVegas só funciona para Android. O sistema que permite a instalação do app em smartphones e tablets pode ser obtido diretamente pelo site da operadora. Confira os detalhes no artigo LeoVegas app.

Assim como no Betano app, todas as funcionalidades estão presentes, tornando-o uma opção segura para quem prefere apostar pelo celular. Portanto, entre Betano ou LeoVegas, também decidimos pelo empate, já que as duas casas de apostas têm um aplicativo móvel de boa qualidade. Logo, seja qual for sua a escolha, terá uma boa experiência mobile.

Streaming e apostas ao vivo: Betano vence

Para quem busca uma plataforma para apostar, certamente o recurso de apostas ao vivo é muito importante. Sendo assim, também demos uma atenção especial à funcionalidade neste comparativo. E a boa notícia é que Betano ou LeoVegas contam tanto com a opção de apostar ao vivo, quanto o streaming de jogos.

Na primeira casa, os jogadores encontram um catálogo de jogos ao vivo bem diferenciado. Além dos muitos esportes presentes, os mercados também são variados e as odds distintas. O jogador também pode utilizar o cash out Betano. Porém, o streaming é uma função que não está sempre disponível, e exige que o jogador tenha saldo na conta para utilizá-la.

Já a LeoVegas também traz uma oferta bem distinta para os apostadores. Inclusive, as opções disponíveis em termos de torneios e mercados são bem variadas. O usuário pode fazer apostas ao vivo, sejam elas simples ou combinadas. Neste caso, as odds costumam ser mais elevadas. Ademais, em qualquer momento do dia é possível encontrar jogos em tempo real.

Porém, a empresa não oferece o recurso de transmissão de jogos, o que é um dos seus maiores pontos negativos. Justamente por isso, consideramos que a Betano se sai melhor neste quesito.

Nosso veredito: Betano ou LeoVegas, qual é o melhor?

A partir dos pontos que analisamos neste comparativo, a Betano se saiu melhor em alguns pontos. Em nossa opinião, a casa tem um programa de bônus de boas vindas que vale ficar atento, assim como melhores opções em termos de mercados para fazer apostas esportivas.

O site também se destacou em relação a cobertura de eventos e transmissão ao vivo de jogos. Apesar disso, a LeoVegas também tem seus pontos fortes, o que a coloca como uma alternativa para quem deseja apostar.

Sendo assim, escolher tanto entre Betano ou LeoVegas pode oferecer uma ótima experiência. Ademais, é preciso lembrar também que todos os aspectos analisados acima tratam-se de uma análise subjetiva.

Logo, para determinar o que é melhor ou mais benéfico no seu caso, especificamente, recomendamos que experimente os serviços de cada operador. Ou seja, você pode abrir a conta paralelamente nas duas empresas.