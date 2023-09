Betano ou Bet7? Saiba qual a melhor casa de apostas

Confira nesta comparação Betano ou Bet7 qual a melhor casa para você se cadastrar.

Saiba todos os detalhes sobre mercados, odds, aplicativos e streaming para saber qual a melhor: Betano ou Bet7. Veja também qual site tem os créditos de aposta mais convidativos.

Betano ou Bet7? Betano Bet7 Bônus de boas vindas 100% no primeiro depósito até R$ 500 100% no primeiro depósito até R$ 500 Mercados 99 97 Odds 98 97 Aplicativo 97 94 Streaming 97 90 Nota de 1 a 100 98 94 Cadastre-se! Aposte na Betano Aposte na Bet7

Bônus de boas vindas: Vencedor Bet7

A primeira análise para ver se Betano ou Bet7 é melhor é com o bônus de boas vindas. Desta forma você fica por dentro dos detalhes da oferta e saberá o quanto adicional terá para começar em cada site.

Só que tão importante quanto ver o tamanho do bônus, é verificar também as informações relevantes ao rollover. Isso porque, para ser realmente, o bônus de boas vindas precisa ter termos e condições que você consiga cumprir.

Na Betano, a oferta é de 100% em cima do primeiro depósito, com o valor máximo de R$ 500. Depois, o usuário precisa utilizar a soma do depósito mais o bônus pelo menos cinco vezes. Para o rollover são válidas apenas as apostas em odds de no mínimo 1.65.

A Bet7 traz o mesmo bônus de boas vindas, com o valor máximo de R$ 500. Você também recebe 100% em cima do primeiro depósito. A diferença está no rollover, no qual você precisa usar a quantia do bônus pelo menos 10 vezes e em odds de 1.40.

Com isso, neste quesito é quase um empate. Afinal, nas duas plataformas você recebe exatamente os mesmos créditos de aposta. No entanto, na Bet7 você tem que cumprir o rollover apenas do valor do bônus e com odds mais baixas. Por isso, o site leva vantagem.

Você pode ver mais sobre os bônus de boas-vindas de cada site de apostas visitando nossas páginas dedicadas de código promocional Betano e código promocional Bet7.

Opções de apostas: Empate

Na hora de avaliar as casas de apostas é preciso também checar qual a oferta de eventos e mercados que você tem à disposição.

Por isso, é fundamental que a casa de apostas escolhida tenha as principais competições, mas também ofereça alguns esportes alternativos. Assim, você tem mais eventos à disposição e por uma faixa de horário maior.

A Betano traz uma lista extensa de esportes para você apostar. No menu lateral com as modalidades é possível ir das mais populares no Brasil até competições menos badaladas, como o Lacrosse.

Na Bet7 a lista também é grande. São mais de 30 opções para apostas esportivas. A plataforma também traz disputas menos conhecidas do Brasil. Além disso, o catálogo de eSports também é dividido por cada tipo de jogo.

Desta forma, é difícil dizer se Betano ou Bet7 é melhor neste quesito. As duas casas de apostas trazem muitas opções para os usuários.

Mercados de apostas: Vencedor Betano

Ainda quando o assunto é apostas online, o catálogo de mercados também merece atenção. Este quesito pode ser até mesmo mais importante que o número de esportes.

Isso porque a quantidade de modalidades pode não fazer muita diferença caso você queira focar apenas nos mercados principais. Afinal, estes estão presentes em praticamente todos os sites.

Só que nos mercados, você precisa ter uma variedade para fugir com facilidade do tradicional 1x2 quando for necessário.

No catálogo de mercados, o site da Betano volta a ter destaque por trazer uma grande variedade. Cada evento traz centenas de opções de apostas.

Só que vale citar também que o site traz muitas alternativas de apostas futuras. Desta forma, você pode ir além de só apontar quem vai ser o campeão do torneio. Pode indicar rebaixados, top 10 e outras definições do campeonato.

A Bet7 também não fica atrás. Você pode recorrer a handicap, acima/abaixo e diferentes tipos de apostas para resultado. A plataforma também tem muitas opções de apostas futuras.

A diferença aqui fica mais no quesito da visualização desses mercados. Enquanto você facilmente encontra as opções futuras na Betano, na Bet7 você só vê as opções se clicar em uma lista suspensa na página de campeões.

Por isso, a Betano aparece como uma casa mais voltada para essas apostas esportivas. Para se aprofundar na comparação, confira nosso artigo sobre Betano apostas, assim como a página dedicada a falar das Bet7 apostas.

Comparação de odds: Empate

A avaliação das odds também é um critério útil para você escolher uma casa de apostas. Por isso trazemos uma comparação de qual site tem as odds mais convidativas.

Para que você identifique se é na Betano ou Bet7, trazemos como base o jogo Vasco x Fluminense, como é possível conferir abaixo.

Operadora Vitória Vasco da Gama Empate Vitória do Fluminense Betano 2.80 3.25 2.62 Bet7 2.85 3.25 2.56

Na comparação você observa odds muito parecidas. Na Bet7, a vitória do Vasco da Gama tem uma cotação mais convidativa. Já na Betano, isso acontece com o triunfo do Fluminense. No empate, os valores são iguais.

Portanto, como pode ver, seja com Betano ou Bet7, você tende a ter retornos parecidos. Só que vale destacar que eventualmente um dos sites de apostas pode ter cotas mais distintas para algum mercado específico.

Por isso, confira o evento de seu interesse na Betano e na Bet7. Além disso, veja nossas páginas da Betano para iniciantes e Bet7 para iniciantes.

Versão móvel: Vencedora Betano

Atualmente qualquer serviço digital precisa trazer uma boa experiência para dispositivos móveis. Afinal, o acesso por meio de smartphones ou tablets é cada vez mais frequente.

Por isso, seja por aplicativo ou uma por um visual facilitado, os sites de apostas online precisam desenvolver métodos que facilitem o uso dos apostadores através de qualquer lugar.

A Betano traz duas opções de acesso para dispositivos móveis. A primeira é através do navegador. Você encontra um layout responsivo. Isso significa que a página se adapta ao tamanho da sua tela, facilitando a visualização.

A outra possibilidade é através do aplicativo, que pode ser baixado diretamente do site da Betano. No entanto, essa opção está disponível apenas para aparelhos Android. Você pode saber mais no nosso artigo sobre Betano app.

Já a Bet7 não traz um app para apostas esportivas. O acesso ocorre unicamente pelo navegador de internet.

Apesar de ser um recurso a menos, isso não chega a dificultar a experiência na Bet7. Isso porque todo o layout da plataforma é ajustado para que você encontre todas as informações e faça as apostas sem dificuldade.

Portanto, seja qual for o seu aparelho e o tamanho da sua tela, ainda assim todos os recursos são facilmente encontrados.

Só que nesta análise, apesar da Bet7 trazer todas as funções via navegador, a Betano vence quando o assunto são dispositivos móveis.

Afinal, além do navegador, a plataforma permite apostas esportivas por meio de um aplicativo. Algo que pode agilizar o processo de fazer apostas de qualquer lugar.

Streaming e apostas ao vivo: Betano lidera

Na comparação Betano ou Bet7 também vale uma atenção para as apostas ao vivo. Isso porque nesta seção é possível visualizar recursos que permitem novas estratégias para as apostas. Além de proporcionar outras experiências aos usuários.

A Betano traz uma atenção especial às apostas ao vivo. É possível usar serviço de cash out e acessar as estatísticas de muitos eventos. Só que o ponto de destaque é que a plataforma oferece serviço de streaming para os usuários com saldo.

Desta forma, você consegue assistir às partidas enquanto faz as apostas. A lista de competições varia de acordo com os contratos, mas a casa conta com muitas opções de torneios famosos de futebol, basquete e tênis. Além disso, há o cash out na Betano. Você pode ver todos os detalhes na nossa página dedicada a explicar como funciona o cash out Betano.

Na Bet7, o serviço de streaming não está disponível. Portanto, você não consegue assistir aos jogos. Só que o site traz também o cash out para as apostas online. Assim como disponibiliza em tempo real as informações sobre as partidas.

Neste caso, você sabe o número de finalizações, quem está mais com a posse de bola e outros dados das equipes.

Só que ao analisar as ofertas das duas casas de apostas, a Betano fica na frente por ter o adicional do streaming.

Nosso veredito: Betano ou Bet7, qual é o melhor?

Nesta avaliação Betano ou Bet7 encontramos duas casas de apostas esportivas bem distintas e bem próximas no que oferecem.

Na maioria dos quesitos, os dois sites chegaram próximos de empatar. O que faz com que você possa escolher qualquer uma das duas com boas experiências.

Isso começa já pelo bônus de boas vindas. As duas plataformas trazem ofertas praticamente idênticas. A diferença fica apenas nas condições e ainda assim quando se trata do número de apostas do rollover você terá que usar quantidades parecidas.

Quando se trata de opções de apostas, das odds e dos mercados, novamente Betano e Bet7 praticamente se igualam. A primeira leva a melhor apenas pela distribuição das apostas.

A diferença maior entre os dois sites está quando se trata de aplicativo e streaming. Nestes dois casos, a vantagem da Betano é maior, por trazer recursos extras.

Vale destacar sempre que no final das contas essa é uma escolha pessoal. Portanto, confira as informações disponíveis neste artigo e faça o seu próprio veredito.

