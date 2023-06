Betano Brasileirão: guia definitivo para apostar no campeonato

A Betano Brasileirão é um guia com as principais dicas para você fazer as suas apostas esportivas no Campeonato Brasileiro.

Trata-se de uma das maiores casas de apostas que atuam no mercado nacional atualmente, sendo uma referência internacional e com um interessante código promocional Betano.

Não deixe de dar uma conferida para apostar no Brasileirão. Você saberá o passo a passo para dar os palpites no Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B.

Betano Brasileirão Série B

A Betano Brasileirão é patrocinadora master do Campeonato Brasileiro da Série B na temporada de 2023. Exemplo disto é que a competição leva o nome da operadora de apostas.

A Segunda Divisão do futebol nacional é composta por vinte equipes. Em 38 rodadas, de ida e volta, todos estes times se enfrentam. Os quatro primeiros da tabela vão para a sonhada Série A, enquanto os quatro últimos caem para a Série C.

Os participantes da edição de 2023 são: Vitória, Criciúma, Atlético-GO, Guarani, Botafogo-SP, Vila Nova, Mirassol, Chapecoense, Sport, Novorizontino, Ituano, Londrina, Ceará, Avaí, CRB, Sampaio Corrêa, Ponte Preta, Tombense, Juventude e ABC.

Vale ressaltar que a Betano também é patrocinadora da Copa do Brasil. Além disso, a empresa de apostas online expõe a sua marca como patrocínio master nas camisas de Fluminense e Atlético-MG.

Como apostar na Betano Brasileirão

Só são aceitos na Betano como usuários pessoas que sejam maiores de idade, de acordo com a lei brasileira. Ou seja, é preciso ter 18 anos ou mais para apostar no Brasileirão.

Na Betano Brasil, o catálogo conta com muitas opções de mercados para você escolher as suas melhores apostas no Brasileirão Vale tanto para o Brasileiro da Série A como também para o da Série B.

A seguir, no decorrer deste texto, você verá todo o processo que é necessário para dar os seus palpites. Não deixe de conferir.

Passo a Passo: Como abrir uma Conta Betano

Encontre aqui todo o passo a passo necessário para abrir uma conta e ser registrado como usuário na Betano Brasil.

Entre no site da casa de aposta; Vá no botão “Registrar”, que está localizado no canto superior direito da página; É possível utilizar dados já cadastrados anteriormente em outras plataformas como Facebook, Google, Yahoo e LinkedIn. Agora, caso prefira, você pode utilizar o seu e-mail; Informe os seus dados pessoais como CPF e data de nascimento. Clique em “Próxima”; Para que você faça os seus acessos posteriores na casa de apostas Betano Brasil é preciso criar uma senha. Aproveite também e informe o código promocional Betano para garantir o bônus de boas-vindas. Agora clique em “Próxima”; Sinalize que você está de acordo com os termos de uso e as condições e finalize o cadastro Pronto, realize o primeiro depósito. É só escolher o jogo e apostar no Brasileirão.

Como é comum acontecer nas casas de apostas, a Betano solicita que você comprove a sua identidade. Isto é feito por meio do envio de um documento, que pode ser carteira de identidade, CNH ou passaporte, junto com um comprovante de residência.

Confira detalhes sobre as ofertas da Betano no artigo sobre código promocional Betano. Se você é novo no mundo das apostas, aproveite para ver nossas dicas da Betano para iniciantes.

Como apostar na Betano ao vivo

A seção das apostas esportivas ao vivo da Betano é um destaque da operadora. Nela, você dá os seus palpites enquanto os jogos do Betano Brasileirão estão acontecendo, em tempo real.

Os mercados de apostas para ao vivo são os mesmos do pré-live. Um recurso da plataforma é o de cash out. Ele permite você encerrar as suas apostas esportivas antes de o jogo acabar.

Como apostar em cada jogo

Para os apostadores novatos, alguns dos principais mercados para utilizar em cada jogo do Brasileiro são:

Moneyline (resultado final ou 1 x 2)

Ambos marcam

Dupla-chance (hipótese-dupla)

Handicap

Empate anula aposta (draw no bet)

Quem marca o primeiro gol da partida/ Quem marca por último

Aliás, você pode ter mais dicas da Betano para iniciantes no nosso artigo sobre o assunto.

Betano Brasileirão: Apostas de longo prazo

Diferentemente do que foi visto no quesito acima, onde você aposta em cada jogo do Betano, aqui o foco são as apostas futuras.

No Campeonato Brasileiro, na Betano, você pode indicar, por exemplo: quem será campeão nacional, os quatro primeiros times e os quatro últimos da tabela.

Enfim, opções de apostas a longo prazo não faltam e podem ser verificadas no site ou app.

Como apostar na Betano

Para dar os palpites na Betano é necessário ser cadastrado na operadora de apostas esportivas. A seguir, você fica por dentro do passo a passo para fazer uma aposta simples e também uma aposta combinada nesta casa.

Como fazer uma aposta simples na Betano

O passo a passo para você fazer uma aposta simples na casa de apostas Betano é o seguinte:

Acesse o site oficial da Betano Brasil; Faça login com o seu nome de usuário/e-mail e a senha; Clique na seção de apostas esportivas e vá em “futebol”; Defina o Brasileirão como evento; Depois de você ter definido o palpite, um bilhete de aposta aparecerá na tela. Informe a quantia e finalize a sua aposta.

Como fazer uma aposta combinada no Betano

Para uma aposta combinada, com duas ou mais seleções em um único bilhete, o caminho é praticamente igual ao anterior.

Vá ao site da Betano e faça login Vá na seção de apostas esportivas, clique em “futebol”; Escolha o Brasileirão como evento para dar os seus palpites; Selecione dois ou mais palpites. Um bilhete de aposta aparecerá na tela. Informe a quantia que será aplicada e finalize a aposta combinada.

Betano vale a pena? Descubra as vantagens de apostar na casa

A Betano, que é gerida pelo grupo Kaizen Gaming, foi fundada em 2013. Esta casa de apostas chegou ao Brasil anos depois, em 2019. Desde então, a empresa vem se mostrando uma boa opção entre as diversas que existem atualmente no mercado das apostas.

Vale considerar a Betano Brasil não apenas para o Campeonato Brasileiro, independentemente da divisão, mas para outras competições e modalidades.

Há um app para dispositivos móveis disponível para os usuários. Por enquanto, o app é exclusivo para o sistema Android. Usuários de iOS terão que acessar a casa por meio do seu navegador. Os principais recursos e ferramentas são mantidos no acesso via celular, com a mesma qualidade.

Trata-se também de uma empresa segura e confiável. A Betano conta com a licença da Malta Gaming Authority (MGA), uma das principais da atualidade no mundo das apostas online. O site da operadora conta com a tecnologia SSL/TLS – que criptografa mensagens e dados contidos na página.

O bônus de boas-vindas para os novos jogadores é bem interessante. Com o código promocional Betano, você tem um upgrade de 100% até R$ 500. Sendo assim, com este bônus, você não precisa aplicar uma grande quantia em seu primeiro depósito para fazer diversas apostas.

Os métodos de pagamento da casa são os principais que existem atualmente no mercado. O Pix é oferecido pela Betano, assim como cartão de crédito, carteira eletrônica, boleto bancário e transferência bancária local.

Perguntas Frequentes

Aqui, abaixo, você fica por dentro das principais perguntas frequentes sobre a Betano e as apostas. Dê uma conferida:

O que é odd na Betano?

Assim como acontece em todas as casas de apostas, as odds são cotações que uma aposta paga em caso de acerto.

As odds da Betano estão na média do que é visto atualmente no mercado em outras casas. As cotações garantem bons retornos por meio dos seus palpites nas apostas no Campeonato Brasileiro.

É seguro apostar na Betano bets?

Sim, a Betano é confiável e segura para você dar as melhores apostas no Brasileirão. Ela tem a licença da Malta Gaming Authority (MGA). Os dados encontrados no site da empresa são criptografados com a tecnologia SSL/TLS.

O que são os sites de bets?

O site de bets nada mais é do que as casas de apostas. Neles, como a Betano Brasil, você dá os seus palpites em diversos eventos esportivos de futebol e outras modalidades.

Em que ano a Betano foi criada?

A Betano foi criada no ano de 2013, na Grécia. Já a sua chegada ao Brasil aconteceu alguns anos depois, em 2019. Desde então, a operadora vem se fortalecendo como uma das principais no mercado brasileiro. Trata-se de uma boa opção para as melhores apostas no Brasileirão.

As apostas esportivas são permitidas no Brasil desde quando?

Em 2018, o então presidente Michel Temer assinou uma medida provisória legalizando as apostas no Brasil. Portanto, a Betano é legal em todo o território nacional. Porém, somente agora em 2023, que o setor de apostas deve ser regulamentado.

Posso apostar no Brasileirão na Betano?

Sim, uma das variadas opções de apostas online é a Betano, tanto da primeira como também da segunda divisão. Vale a pena se cadastrar com código promocional Betano e resgatar o bônus de boas-vindas da empresa no primeiro depósito para as apostas no Campeonato Brasileiro.