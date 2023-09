Bet7 apostas: Passo a passo para fazer palpites

Está buscando iniciar na Bet7 apostas e não sabe como a plataforma funciona? Então, veio ao lugar certo.

Neste artigo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre a Bet7. Continue lendo e descubra como aproveitar as promoções disponíveis, os bônus de boas-vindas da operadora, como usar o código promocional Bet7 e muito mais.

Pegar bônus

Como a Bet7 apostas funciona?

A Bet7 é uma casa de apostas online que, além de trazer uma diversidade de esportes, também oferece um amplo catálogo de jogos para cassino. Ou seja, trata-se de uma plataforma completa de jogos, independentemente do seu perfil ou interesse.

Assim, para aproveitar os serviços e recursos que a empresa disponibiliza, antes é preciso criar uma conta no site. Para tanto, o interessado deve ter, pelo menos, 18 anos, que é o limite de idade obrigatório por lei no Brasil.

Assim como em outras plataformas de apostas, um dos fortes da Bet7 é sua versatilidade. São dezenas de modalidades disponíveis para apostar, isso sem mencionar as centenas de mercados.

Apesar de ser a estrela principal da Bet7 apostas, as apostas esportivas não são as únicas opções dos jogadores. Isso porque a Bet7 também oferece um cassino com centenas de jogos, incluindo apostas ao vivo com crupiês reais.

Apostar agora

Como apostar em futebol na Bet7?

Utilizar a Bet7 apostas em seções esportivas é, como vimos, uma das atividades mais comuns no site da empresa. Quando o assunto é o futebol, então, torna-se ainda mais interessante fazer previsões. Isso porque a modalidade é bastante popular no mundo inteiro e, por isso, traz mais opções para os apostadores.

Dito isso, importa mencionar que para registrar o seu palpite no site é uma tarefa bem simples. Para ajudá-lo nesta tarefa, listamos, abaixo, o passo a passo para apostar:

Primeiramente, acesse o site da Bet7 e faça login. Então, clique em “Esportes”, no menu superior e selecione Futebol . E scolha o torneio desejado e, em seguida, clique sobre o evento que vai palpitar. Por fim, selecione um mercado, coloque o valor da sua aposta no boletim e confira as odds. Então, é só finalizar a sua aposta simples.

Tendo feito isso, basta torcer para que o palpite seja bem-sucedido ao final do evento. Em caso positivo, o valor da aposta é transferido automaticamente para sua conta.

Aposte agora

O que posso apostar em futebol na Bet7?

Como já mencionamos, o leque de torneios da Bet7 apostas é bem extenso. Sendo assim, naturalmente é possível encontrar nesta operadora, opções para apostar em inúmeros campeonatos, não só do Brasil, mas também de outros grandes centros, como Europa, Ásia, etc.

Considerando as competições nacionais, a Bet7 cobre o Brasileirão Série A e B, além do Campeonato Brasileiro Feminino. Já em relação, por exemplo, às ligas europeias, os usuários têm à disposição um catálogo multifacetado. Nele, estão inclusos, entre outros, a Premier League, Série A, La Liga, Bundesliga e Liga 1.

As principais ligas asiáticas também estão presentes. Isso significa que é possível apostar na Liga Profissional Saudita e na Taça da China, por exemplo. Há também inúmeros outros torneios, incluindo ligas sul-americanas, norte-americanas, africanas, e até mesmo alguns campeonatos amadores.

Ou seja, a possibilidade é bastante diversa em termos do que é possível apostar em futebol na Bet7 apostas. Para finalizar, cabe uma menção especial também às competições continentais. Dentre as principais, se destacam a Copa Libertadores, a Sul-Americana, Champions League e Europa League.

Em termos de mercados, a Bet7 também não decepciona. Afinal, ela traz consigo um catálogo múltiplo de apostas nos eventos citados acima e nos demais disponíveis no site. Além dos mercados comuns de resultado final, a Bet7 apostas ainda oferece opções como:

Dupla chance

Primeiro a marcar

Total de gols

Escanteios

Mercados asiáticos

Ambos marcam

E muito mais…

Enfim, a variedade é realmente bem ampla sobre o que escolher para apostar em futebol. Justamente por isso, recomendamos que você visite o site, a fim de conferir de perto os torneios e mercados que a Bet7 oferece.

Aposte agora

Quais são as ofertas de bônus de boas-vindas?

A Bet7 apostas se sobressai em relação às demais casas, em termos de bonificação para atrair novos usuários. Abaixo, veja os detalhes da oferta de bônus disponível para a seção de esportes.

Pegar bônus

Bônus para apostas esportivas

A bonificação de cadastro da Bet7 refere-se ao primeiro depósito na plataforma, assim como em muitas outras plataformas. Ou seja, ao fazer seu primeiro depósito, o jogador pode dobrar o valor até o limite de R$500, sendo que o depósito mínimo é de R$30.

Porém, a fim de aproveitar a oferta, o jogador deve estar atento a algumas regras. Confira todas na página da Bet7.

Pegar bônus

Como usar o código promocional Bet7?

O código promocional Bet7 pode ser usado para se cadastrar no site e obter o bônus de boas-vindas. Aliás, para aproveitar a promoção, leia nosso artigo sobre código promocional Bet7.

Pegar bônus

Como depositar em sua conta?

Obrigatoriamente, você precisa ter saldo disponível na conta para fazer suas primeiras apostas esportivas no site. Para tanto, basta seguir o passo a passo abaixo:

Antes de tudo, acesse o site da Bet7 apostas ou abra o seu Bet7 app. Em seguida, faça login com suas credenciais e clique em “Depositar”.

Na página principal de pagamentos, selecione o método que desejar. Feito isso, adicione o valor que deseja enviar para sua conta no site. Note que o valor mínimo pode variar de acordo com sua opção.

Por fim, insira as informações bancárias para concluir a operação.

Como fazer um saque?

Antes de solicitar a sua primeira retirada na Bet7 apostas, você precisa fazer a verificação da conta. Além disso, atente-se ao fato de que a conta para a qual o dinheiro será transferido, deve ser de titularidade do apostador. Do contrário, o pedido de saque pode não ser concluído com sucesso.

Dito isso, vamos ao passo a passo para fazer uma retirada:

Primeiramente, faça login na Bet7 . Em seguida, clique no ícone de usuário, no canto superior direito. Depois, clique na opção “Banco” e “Saque”. Na tela de pagamentos, informe a opção que deseja utilizar. Então, insira o valor, os dados e finalize a operação.

Qual é a aposta mínima da Bet7?

Para quem está começando a apostar, o valor mínimo de uma previsão faz muita diferença. Afinal, até ter segurança e adquirir experiência, é recomendado fazer pequenas apostas esportivas.

Nesse sentido, uma vantagem da Bet7 é que os valores são bem acessíveis. Com exceção do cassino, que pode variar dependendo da modalidade, é possível começar em uma aposta esportiva com apenas R$0,50.

Faça sua aposta

Existe um app da Bet7?

Atualmente, a Bet7 apostas oferece em sua página oficial uma forma de os usuários baixarem o app de apostas, que está disponível para sistema Android. Aliás, é bem fácil encontrar as instruções de instalação do Bet7 app, seja em smartphones ou tablets Android.

Lembrando que, no Brasil, aplicativos móveis para casas de apostas esportivas não estão disponíveis em lojas oficiais. Portanto, o download é feito no site oficial da Bet7. Você pode ver tudo no nosso guia da Bet7 app.

Dito isso, vale mencionar também que o site da Bet7 é mobile friendly, o que significa que é totalmente possível acessar todas as funcionalidades da plataforma pelo navegador do seu dispositivo. Inclusive, usuários iOs, que não tem um aplicativo exclusivo, podem utilizar este recurso para fazer suas previsões em iPhones ou iPads.

Baixar o app

Como posso entrar em contato com o suporte da Bet7?

Se caso houver qualquer dificuldade durante o uso da plataforma, inclusive para abrir sua conta ou aproveitar o bônus de boas-vindas, você poderá entrar em contato com o suporte exclusivo da plataforma.

Atualmente, estão disponíveis canais como o chat ao vivo e o email de atendimento da operadora. A primeira opção é mais comum, uma vez que oferece um suporte ágil e também eficiente. O único problema é que ele só está disponível das 06h às 22h.

Perguntas frequentes sobre a Bet7 apostas

Ainda está com dúvidas sobre a Bet7 apostas? Então, confira nas seções abaixo algumas questões frequentes entre os usuários.

A Bet7 é segura e confiável?

A Bet7 é confiável, uma vez que conta com uma licença válida, emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao. Além disso, a Bet7 de apostas utiliza criptografia para proteger as informações de seus usuários, o que a faz também uma plataforma segura.

Quais são os métodos de pagamento disponíveis?

Em nossa análise do site, verificamos que a Bet7 oferece diversos meios para depósitos e saques. Os principais deles incluem pagamentos via boleto bancário, transferência, Pix, e-Wallets e criptomoedas.

Quanto tempo a Bet7 demora a pagar?

Via de regra, os pagamentos das apostas esportivas bem-sucedidas são feitas automaticamente, assim que os eventos se encerram. Porém, se eventualmente tiver qualquer problema desta natureza, você pode entrar em contato com o suporte da Bet7 apostas.

Pegar bônus