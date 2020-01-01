零引援又何妨 皇马仍是西甲争冠的最大热门

梅西虽然留了下来，但诺坎普仍然处于持续的混乱状态，这意味着齐达内的球队仍是赢得西甲冠军的热门。

因为在休赛期诺坎普的混乱，我们很容易忽视笼罩在伯纳乌的怪异的宁静感。

当巴塞罗那陷入内战时，皇家马德里却处于和平状态。

这并不是说2020年对皇马来说并不困难。与足球界的其他人一样，他们也在遭受Covid-19引发的经济危机的影响。

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然而，尽管关于减薪的谈判暴露了巴萨董事会和更衣室之间的深刻分歧，但皇马很快就友好地达成了一项协议。

皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷对《El Transistor》表示：“如果球员们不主动降低工资，公司就会遭受重大损失。”

情况已经够糟的了。由于伯纳乌球场的关闭，皇家马德里的收入已经减少了25%。

皇家马德里可能是世界上最受欢迎的俱乐部之一，但对每支球队来说，完全缺乏门票收入都是一个问题，除了那些有幸成为英超联赛一员的球队。英超联赛的资金主要来自巨额电视转播权交易。

这也正是为什么在休赛期，皇马没有签下一名球员。

这是一件了不起的事情，尤其是考虑到是佩雷斯让“银河舰队”一词成为足球词典的一部分。

这位曾签下路易斯·菲戈、齐达内、罗纳尔多、大卫·贝克汉姆、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、卡卡、加雷斯·贝尔和阿扎尔的主席在宣扬谨慎的态度。

当被问及今年是否会考虑收购巴黎圣日耳曼超级巨星姆巴佩时，佩雷斯说：“不，情况真的很糟糕。”

“要求球员减薪来帮助解决这个问题，然后再像那样签下球员是很困难的。那得等待。”

“当形势发生变化时，皇家马德里将再次签下最好的球员。”

因此，皇马在休赛期试图通过清洗球员来赚尽可能多的钱。

在未能恢复2014年世界杯的状态后，哈梅斯·罗德里格斯已经被出售给埃弗顿，而贝尔则被租借回到托特纳姆热刺。

与此同时，颇有潜力的一对边后卫塞尔吉奥·雷吉隆和阿什拉夫·哈基米分别被卖到热刺和国际米兰。

齐达内的关注点显然不仅仅是保持上赛季的势头，还包括自我牺牲的精神，这种精神推动了球队在过渡阶段取得意想不到的冠军。

事实上，在皇马战胜比利亚雷亚尔后，齐达内告诉西甲电视台：“我很高兴，因为球员们都是一群好人。即使是那些不怎么踢球的球员也很投入。”

这种团队精神当然被证明是至关重要的，因为皇马在2019-20赛季的大部分时间都踢得不是很好。但他们的胜利充分体现了他们的价值。

拉莫斯在接受西甲电视台采访时说：“冠军是对努力、稳定和平衡的奖励。不管他们怎么说，我们所做的都很有价值。”

皇马在各方面都比巴塞罗那强。当加泰罗尼亚分崩离析时，马德里却前所未有地团结起来。当齐达内的球员们为彼此而战时，巴萨却在内斗。

然而，稳定、稳固和团队精神是否足以让皇马保住他们的冠军？

球迷们显然希望看到一些新面孔，但值得指出的是，皇马去年夏天转会花费已经超过3亿欧元。

雷尼尔和罗德里戈迟早会大放异彩，但是，在新到来的球员中，只有门迪对皇马的成功发挥了重要作用。

当然，我们希望阿扎尔能在2020-21赛季完全康复，这将给严重依赖本泽马的进攻带来活力。

皇家马德里还需要重新伤愈的阿森西奥和维尼休斯来减轻本泽马的负担，因为一些主力球员的年龄是一个令人担忧的问题。

本泽马在西班牙度过了他最好的一个赛季，但是他现在已经32岁了，而“前锋”拉莫斯比本泽马还要年长2岁。

当然，皇马希望在夏季的窗口期让他们的阵容恢复活力。然而，他们无法在市场上取得重大进展。

因此，最值得注意的是厄德高的回归，他只是在租借效力皇家社会后提前回归。

齐达内当然很了解挪威人。当厄德高16岁来到西班牙首都的时候，齐达内就在掌管着卡斯蒂亚，他相信他可以帮助这位攻击型中场度过一个突破性的赛季。

厄德高已经在首轮代表皇马首发出战。不过，他将是冠军阵容中唯一的“新”面孔。

在这个全球俱乐部都很复杂的时期，皇马马德里采取了一种明智而节俭的方式来度过转会窗口。

当然，什么都不做本身可能被视为一场赌博，但皇家马德里乐于信任他们已经拥有的。

谁又能责怪他们呢？没人知道这个赛季梅西会有什么表现，更不用说新教练罗纳德·科曼了。

相比之下，我们可以更多地期待皇马。齐达内拥有一支稳定的球队。仅仅不重复巴塞罗那的混乱就足以让皇马再次赢得联赛冠军。