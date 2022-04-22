阿尔维斯：皇马很幸运 巴萨太晚找到状态不然冠军说不准是谁的

阿尔维斯表示皇马很幸运，因为巴萨等到赛季下半程才找回状态，他声称巴萨原本足以挑战西甲冠军。

今天凌晨，巴萨1-0击败皇家社会，但目前他们仍落后领头羊皇马多达15分。

最近几个月，巴萨表现非常出色，期间还曾在客场4-0痛击银河战舰。

阿尔维斯告诉巴萨TV：“皇马很幸运，我们等到这么迟才找回状态，以至于球队无法争夺冠军，现在我们必须考虑其他的目标。”

谈及对皇社的胜利以及结束球队的两场不胜，阿尔维斯表示：“上半场我们控制住了比赛，我们在施压对手方面做得很好，但之后我们降低了强度，他们开始反过来施压我们。你必须知道如何在比赛中受苦受难，在足球中取胜很困难，但我们做到了。”

本场比赛巴萨多名球员受伤，阿尔维斯也是其中之一，他表示这是因为赛季末球员们都感到疲劳了。

这位巴西老将表示：“我们的身体都很健康，但我们已经走到赛季末的阶段，这让我们都付出了代价。”

与此同时，巴萨主帅哈维则告诉记者：“我们注意到了球队的疲劳问题。”

“皮克、阿劳霍和阿尔巴都有很多不适感，这赛程强度很大，球员们的投入度是无与伦比的。这漫长的一周让我们遭遇了不少遗憾，但这对我们来说是好事。我们在情绪上一直很低落，这很正常，巴塞罗那没有踢得很好，但也在竞争。”

“这是一场至关重要的胜利。在许多阶段，皇家社会都应该得到更多，我们必须诚实。在下半场，他们应该得到一场平局，但我们带着一场非常重要的胜利离开。”