阿尔特塔：奥巴梅扬想得太多 其他球员需要帮他分摊压力

枪手主帅认为自己的王牌射手目前陷入了想太多的状态，他要求其他球员共同为其分摊压力。

米克尔·阿尔特塔已经指示处于挣扎中的前锋奥巴梅扬不要想太多，因为他目前需要做得就是找回之前的状态。

奥巴梅扬是近几个赛季枪手队内进球最多的球员，过去的两个赛季里，他每个赛季都能打进 22 粒联赛进球。

不过本赛季奥巴梅扬的表现有所下滑，加蓬射手在 11 场英超比赛中只取得了 2 粒进球。而其中只有一粒进球是在运动战中打打进的，而且还是在新赛季揭幕战打进的。

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在周日阿森纳对阵伯恩利的比赛前，枪手主教练阿尔特塔告诉他的明星前锋，如果他能理清思路别想太多，他的表现可能会比现在好得多。

“有时候，就是看你的想法是不是太多了。”阿尔特塔表示。“对于像奥巴这样的前锋，出现像现在这样的情况是自然的，他并不需要去思考。”

“他只需要去做该做的，他可以在正确的时刻用正确的脚达做出自己的选择，把球踢到最需要的地方。”

“有时候，当你处于这种状态时，你就会想得太多。所以我们必须让他的这种感觉消失，这是他整个职业生涯终究要做得事情，我们没必要去改变他过去的习惯。”

奥巴梅扬糟糕的状态也与球队整体状态有所关联，阿森纳在最近四场英超比赛中输掉了三场，目前排名第 15。

虽然阿尔特塔知道奥巴梅扬对球队的重要性，但他知道得分的重担不能只落在这位前锋的肩上。

“就个人而言，我们做了很多工作来观察他在哪里进球，如何进球，他在哪个区域表现最好，以及他的高效率的射门方式。”西班牙人补充道。

“当你有一个球员处于现在这种想太多的状态时，你需要其他人站出来，这会让整个过程简单的多。但问题是，当有 2 个、3 个或 4 个球员都陷入了困境，赢得比赛就变得难以实现。”

“所以你需要有人帮助他。这样一来，他的压力就会变小，事情也就会变得更加自然了。”

在对阵伯恩利的比赛中，枪手在 11 场联赛中只进了 10 个球。只有联赛垫底的三支球队——伯恩利、西布朗和谢菲尔德联——本赛季的进球数比他们更少。