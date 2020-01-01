里尔妖人中卫：不评价加盟切尔西传闻 我是兰帕德球迷

除了切尔西，这名中后卫还与阿森纳和埃弗顿联系在一起，但是他试图将注意力集中在他现在所效力的里尔。

里尔球星加布里埃尔·马加尔黑斯透露了自己对弗兰克·兰帕德的仰慕，此前有报道称切尔西有意签下这位巴西中后卫。

这位22岁的球员在里尔度过了一个令人印象深刻的赛季，有传言称切尔西、阿森纳和埃弗顿都渴望在今夏将其签下，这笔交易的转会费有望达到3000万欧元。

这位中后卫与里尔的合同还有三年，他承认自己曾是现任蓝军主帅、前英格兰中场兰帕德的球迷。

其他球队

“毫无疑问，他是一名伟大的球员，也是我最欣赏的球员之一。”当被问及加盟兰帕德所执教的切尔西的可能性时，加布里埃尔告诉环球体育。

“但我们必须冷静面对这一切。时间还早，我和里尔的合同刚刚续约到了2023年。”

“现在的重点是回到赛场，以一个高水平的状态结束本赛季，并取得2020-21赛季欧冠的资格。”

加布里埃尔知道切尔西和埃弗顿对他感兴趣的传言，并在社交媒体上收到了两家俱乐部粉丝的私信。

他补充道:“我看到了这种传闻，但我试图远离这一切。我总是告诉我的主教练们，在这个时候可能我知道的越少越好，这样我就不会在球场上出现注意力不集中的情况。”

“我很高兴看到我的名字和伟大的球队联系在一起。这表明截至目前我的表现是很不错的。”

“我也看到很多两队的球迷在我的Instagram上留言。这很有趣。”

加布里埃尔于2017年从萨格勒布迪纳摩加盟了里尔，他被法甲主席杰拉德·洛佩兹称为“绝对机器”。

“我觉得他现在是欧洲排名前五的中后卫之一，他的表现还没有在法国以外的联赛被广泛报道。”

“他确实想去尝试些别的东西，但我们还没有做出决定，不过他已经收到了很多邀请。”洛佩兹最近告诉天空体育。

“我觉得相较于其他俱乐部，可能有一家俱乐部更接近加布里埃尔。不过目前这一切还没有什么结果，所以让我们拭目以待吧。”

“他是一个绝对机器，所以对我来说，他很有可能加盟一家真正的豪门俱乐部，即使不是今年，我也很确定他将在将来的某个时候入选巴西国家队。”

“他已经和两家英国俱乐部有所传闻，很明显，其他俱乐部也对他很感兴趣。这些俱乐部中有的已经向他提出了报价，但我们并不着急做出决定。现在我们没法参加比赛，球员不在球场之上。”