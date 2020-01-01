西甲本周重启 皇马争冠需解决三大迫切问题

在争夺冠军的竞争中，皇马有足够的理由来追赶巴萨，但是在接下来的几周有哪些关键的问题需要关注呢？

当皇马在周日与埃瓦尔的比赛中开球时，这将标志着皇马球迷们在新冠肺炎疫情后98天的等待结束。

西甲的停赛让皇马有机会反思齐达内的球队在赛季中取得的进步，即使他们在赛季结束时仍有可能四大皆空。

在国王杯之后，他们面临着在欧冠中艰难的战斗（假设比赛重新开始），上轮联赛输给皇家贝蒂斯意味着他们在剩下11场比赛时落后领头羊巴塞罗那2分。

其他球队

他们能缩小差距，赢得自2017年以来的首个联赛冠军吗？这只是皇家马德里在西班牙恢复比赛之前面临的众多紧迫问题之一。

齐达内如何重新展现他的管理魔力？

如果皇马能在接下来的几周彻底击败巴塞罗那，这将在一定程度上消除齐达内只是一个幸运的教练的说法，一些人认为他在更衣室里的唯一角色是玄学大师。

尽管齐达内是历史上唯一一位连续三次赢得欧冠的教练，但人们对他的战术头脑仍然存在疑问。

虽然现在的巴塞罗那不在巅峰，但是如果齐达内能够激励他那有缺陷的球队去赢得冠军，那么皇马球迷就会相信他们有一个带领年轻球员走向正确方向的教练。

当然，不确定的是皇马的阵容会如何应对在迪斯蒂法诺球场的空场比赛，因为伯纳乌正在重建中。然而，球员们并不会对他们的临时主场感到陌生，因为他们每天都在巴尔德贝巴斯训练。

更重要的是，尽管面临两次前往巴斯克的挑战皇家社会和毕尔巴鄂竞技，以及主场对阵前四名竞争者瓦伦西亚和赫塔费，皇马还是有相对直接的机会，目前排名倒数前七的球队中有六支还在他们的赛程上。

因此，赢得本赛季的西甲冠军并不能消除围绕齐达内的所有问题。他们可能会坚持下去，直到他有机会在欧冠中逆转瓜迪奥拉的曼城。

然而，未能赢得冠军只会进一步说明，齐达内的战术水平不如瓜迪奥拉、克洛普和西蒙尼。

在这样一个教练的带领下，皇马球迷还会坚持多久，这是一个值得讨论的问题。

本泽马能找回他的进球感觉吗？

很少有球员能像卡里姆·本泽马那样享受到更有成效的2019年。这位法国人在全年所有比赛中的35个进球，让他重新恢复了自己作为9号杀手的声誉。多年来，他在C罗身边的地位一直受到质疑。

然而，自从今年开始，本泽马的进球能力就下降了。尽管本赛季他在所有的比赛中进球18个，但自年初以来他只进了3个球。

在过去的12个月里，如果本泽马不能进球，皇马就没有足够的火力去挑战顶级球队。他们在2020年的9场联赛中只进了16个球。本赛季他们的第二射手是塞尔吉奥·拉莫斯，他已经在所有比赛中进了7个球。

那么，齐达内是如何让本泽马回到最佳状态，同时确保其他人减轻他的负担的呢？

这两个问题的答案可能只有阿扎尔。

用“灾难性”一词来形容阿扎尔在皇家马德里的首个赛季可能有些过于强烈，但它相差不远。

去年夏天，这位比利时国脚以1亿欧元的价格从切尔西加盟，在两次脚伤之后，他只为白衣军团首发了9场联赛，而第二次脚伤被认为将使他缺席余下的赛季。

然而，病毒大流行给他提供了第二次机会来发挥影响力，而这位前切尔西球星的才能可能会在与巴塞罗那争夺冠军的比赛中证明他的与众不同。

阿扎尔自己创造进球的能力可能和他为他人创造机会的能力一样重要，不过看看齐达内会把他安排在球场上的什么位置会很有趣。

很明显，他在左路的位置是最合适的，今年以来，他的位置主要被维尼休斯取代，这名年轻的巴西人开始在更稳定的水平上创造高水平的表现。

这让一些人开始质疑阿扎尔是否会在本泽马身后扮演更核心的角色，但无论如何他都有一个机会扮演决定性的角色。如果他能做到这一点，那么这个赛季对他和本泽马来说都将是一个特殊的最后篇章。

皇马日渐衰老的超级球星们能避免被抛弃吗？

毫无疑问，皇家马德里正处于转型期。这支连续三次获得欧冠冠军的球队的核心仍然是球队的中坚力量，但过去两个赛季的结果表明他们的最佳状态已经过去。

这最后的几周，可能会帮助塑造一些传奇人物的未来，因为齐达内将有机会衡量他们是否值得在他的阵容中占据一席之地，进入下个赛季甚至更久。

最有可能被裁掉的球星是卢卡·莫德里奇。这位2018年金球奖得主本赛季只首发了14场联赛，而随着巴尔韦德成为西甲最优秀的年轻中场天才之一，莫德里奇发现自己坐在替补席上的时间远远超出了他的预期。

34岁的莫德里奇和皇马的合同还有12个月就到期了，而据报道齐达内仍然热衷于增加他的中场阵容，我们可能要见证莫德里奇皇马生涯的最后几周了。

其他面临前途未卜的球员包括边后卫马塞洛和卡瓦哈尔，他们都可能在下赛季被年轻球员取代。

门迪已经取代马塞洛成为齐达内最喜欢的左后卫，巴西球星本赛季仅首发11次。

32岁的他仍然精力充沛，但随着米格尔·古铁雷斯和大卫·德拉维博拉这两名天才少年的崭露头角，他作为世界顶级球员的时代似乎结束了。

在另一边，卡瓦哈尔还没有被替换，但除非他能在接下来的几周内创造出奇迹，那么他肯定会在下个赛季被替换。

看来，在租借到多特蒙德两年之后，阿什拉夫·哈基米将会受到欢迎，而纳乔仍然是一名有能力的副手，同时他的全能也给球队带来了额外的好处。

还有一些人不太可能在俱乐部有太大的前途，包括常年替补的加雷斯·贝尔和哈梅斯·罗德里格斯，但这两人在周日将有望首发。