被低估的卢卡库将在孔蒂国米让批评者们闭嘴

很多红魔球迷都很高兴看到这位射手的离开，但是这位比利时的历史射手很快就会被老特拉福德的人们怀念。

卢卡库将在周一晚圣西罗对莱切的比赛中正式代表国米出场。

他将加盟一支需要他的球队，并为一位长期追逐他的主教练效力。这将与他留在曼联的生活形成鲜明的对比，因为俱乐部和比利时前锋由于不可调和的分歧决定分手。

曼联主教练索尔斯克亚和执行副主席伍德沃德如此轻易地放弃了卢卡库，似乎仍然是值得注意的。卢卡库是和塞尔吉奥·阿奎罗、哈里·凯恩一起，是目前仅有的三名打进了100多个英超进球的现役球员。

卢卡库似乎正是曼联所需要的那种球员。如果他们让他保持快乐和动力，他就可以用他唯一知道的方式来回报他们——进球。

然而，情况却进一步恶化，以至于上赛季的头号射手卢卡库(Lukaku)在2018-19赛季末被排除在一线队之外。

在那个时候，转会对所有有关方面来说都是最好的选择，但是卢卡库和曼联之间不仅仅是错过了一个机会那么简单。

如果他们能更持续地发挥他的优势，他们会看到更好的进球回报。他在曼联96场比赛中打进42球，外加13次助攻，但老特拉福德球迷对这位比利时国家队进球纪录保持者几乎没有什么好感。

这就好像他们不清楚自己手中的资产，这就意味着索尔斯克亚需要填补卢卡库在球队留下的空缺，无论是他的进球还是他让对方中卫担心的能力。

拉什福德和马夏尔一共打了大约350场曼联比赛，足以构成一个样本规模，但他们还没有接近卢卡库在门前的威胁程度。但是这两个人将会为索尔斯克亚承担进球的重任，也因为他在替补席上没有其他选择。

不管你怎么看卢卡库的优点，这都是一个令人震惊的疏忽，这可能会让球迷质疑为什么这么快就放弃26岁的卢卡库。

对于卢卡库来说，这不是一个轻松的赛季，他不得不忍受长时间的连续无进球，球队在穆里尼奥的带领下苦苦挣扎，后来又在索尔斯克亚的带领下苦苦挣扎。

卢卡库和保罗·博格巴被认为曼联糟糕状态的罪魁祸首，而现实是，他们永远无法踢出正确的足球，让他取得足够多的进球。

这就是为什么比利时国家队内没有人比卢卡库为打进更多球的原因，也是为什么在罗伯托·马丁内斯的带领下，卢卡库在过去三年里如此高产的原因。这是因为比赛的风格的关系。

比利时经常有六到七名外场球员一起参与进攻，这意味着卢卡库得到了他需要的空间来面对球门并抓住机会。在曼联，进攻的重任留给了三四个人来承担，而且人们希望他能站位更靠近球门，起到支点作用。但这些都不是他的强项，也从未是过。

孔蒂知道他要买的是什么样的球员，一个不折不扣的得分王，卢卡库很可能会在本赛季的意甲联赛中高居得分榜榜首。

和比利时一样，国米也将使用三后卫。由巴雷拉和森西重新塑造的中场将会把对手吸引出来，让卢卡库得到更大的空间。他们将向尤文图斯发起冠军，孔蒂知道如何为顶峰做准备，而尤文主教练萨里则习惯了争夺较小的奖项。

国米将得到一个充满渴望、充满动力的卢卡库，一个在曼联被人摆布、不受尊重的人，一个迫切希望告诉他们自己看错了的人。

当卢卡库在离开老特拉福德时，加里·内维尔等人对他的体重进行了最后一分钟的嘲讽，看起来又低廉又伤人，但卢卡库是个倔强的人，从十几岁开始，他就一直在忍受别人对他身材的侮辱。

这些都不是什么新鲜事，而且忽略了卢卡库一点也不胖这一事实；相反，他的肌肉比曼联希望的要多一点。

年轻的时候，他喜欢看到对手在与他的身体对抗中失败，他喜欢那种变得更强大的感觉。曼联，毫无疑问，会意识到这一点，但这更容易让俱乐部想要摆脱卢卡库，并贬低他的不专业。

事实上，曼联在过去的两个赛季里拥有了现代英超联赛中最耀眼的进球明星之一，但却没有合理地运用他。

现在，这些好处都将属于国米和孔蒂。