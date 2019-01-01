莱昂纳多：不要用转会问题去烦图赫尔 让他静静

巴黎人已经拥有了一支强大的队伍，但还没有排除在一月份继续补强阵容的可能性。

巴黎圣日耳曼体育主管莱昂纳多敦促记者们停止询问托马斯·图赫尔关于转会的消息。

在俱乐部在法甲4-0战胜圣艾蒂安后，莱昂纳多表示一月可能是一个加强阵容的机会，但是他否认了图赫尔在任何招募工作中所扮演的角色。

巴西人最终呼吁记者们不要再问巴黎圣日耳曼主教练关于转会的问题，而是把焦点放在战术上。

“我想让你们不要去问教练关于转会窗口的问题。转会窗口是俱乐部的问题。”莱昂纳多说。

“我在足球领域已经有很长时间了，我知道教练、主席、传播总监的角色有限，每个人都有自己的职责。”

“你必须停止询问教练，让他一个人呆着，和他谈谈球队的技术方面。”

“转会窗口是一个机会的问题。对我来说，这里的团队是完整的。”

乌拉圭前锋卡瓦尼被认为有可能在一月份离开俱乐部，而内马尔在夏天寻求离开后看起来已经决定安定下来。

巴西人在最近战胜加拉塔萨雷的冠军联赛中发挥出色，打进一球并助攻一球，莱昂纳多对这位27岁球员的表现印象深刻。

莱昂纳多说:“我认为内马尔在各个方面都做了很多努力，在心理状态方面也是如此。”

“我认为我们现在的生活是真实的，它发生在不久前，但我看到了很多努力。这种体制也迫使他回去，同样的还有姆巴佩，伊卡尔迪，卡瓦尼，巴勃罗·萨拉比亚和迪玛利亚。他们让自己变得更有价值，而我们也必须在这两者之间保持平衡。

“回到内马尔，他还有很多事情要做，但我看到他很想让自己上场。”

巴黎圣日耳曼现在已经在各项赛事中取得了四连胜，并且以7分的优势领先于法甲积分榜。

在周六联赛对阵亚眠之前，图赫尔的球队将在周三的法国杯16强的比赛中对阵勒芒。