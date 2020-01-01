舒梅切尔：伊哈洛是曼联最佳引援之一 博格巴并不想离队

前红魔门将称赞尼日利亚前锋在老特拉福德的影响力，还认为球队中场核心博格巴实际上并不想离队。

前曼联门将彼得·舒梅切尔将奥迪昂·伊哈洛称为“红魔有史以来最积极的引援和惊喜之一”。

这位31岁的球员在今年1月从上海申花租借加盟了曼联，在8场比赛中打进4球，在老特拉福德闪耀着光芒。

由于新型冠状病毒疫情导致英超等赛事暂停了3个月，伊哈洛的租借合同也从最初的5个月延长到了2021年1月，以确保他能够和曼联一起完成本赛季的所有比赛。

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“我认为他是俱乐部有史以来最积极的引援和惊喜之一，”舒梅切尔告诉《邮报》。

“首先他拥有俱乐部需要的品质，他是俱乐部的一个代表，所有人都马上爱上了他。”

“当你有这样的实力，就能够改变整个球队。他能给更衣室带来笑声，而不是怒气冲冲地走进来或者一言不发。

“伊哈洛的那些进球改变了球队的形势，他在球场上的表现真的让我吃惊。”

“我有点困惑……因为那是转会窗最后一天了，看起来他们只是随便签下了一位前锋，不过事实并非如此，他在曼联的所作所为真得太棒了。”

“还有一件事，像他这样的人，他一生中唯一真正想实现的事情就是为曼联踢球。”

“现在，由于新型冠状病毒疫情带来的影响超出了所有人的控制，他的进球暂时停滞了。不过从他此前的表现来看，在他为数不多的几场比赛中，他一直在进球，如果这种表现被迫停下，那是令人心碎的。”

随着拉什福德的回归，伊哈洛首发的机会可能会非常有限，但是舒梅切尔承认他在板凳席上仍然具备很高的价值。

“我认为他可能不会是球队的首发中锋，但他绝对是那种你可以委之以重任的人。”56岁的舒梅切尔继续表示。

“你在欧联杯中看到过他，就像球员时代的索尔斯克亚一样，他可以上场并改变比赛。”

“没有人，没有人比曼联主帅更清楚这一点，在替补席上拥有一位能够改变比赛的球员的价值，所以我真的很高兴有伊哈洛这样的球员在曼联阵中。”

索尔斯克亚的球队将在周五晚上对阵托特纳姆热刺，受伤已久的博格巴可能会和一月份加盟而来的新援布鲁诺·费尔南德斯组成中场搭档。而舒梅切尔认为有了新搭档的法国中场，可能不会再寻求转会离队。

“如果你看到博格巴在社交媒体上的言论，你就知道实际上他想要留在曼联，不过他经纪人的行动却与他的言行不一致。我相信他想留在曼联，不想离开这里。”

“索尔斯克亚自执教曼联开始，就一直在努力给博格巴带来改变，我们也能看到他给球队带来的帮助。”

“不幸的是，博格巴并没有一个很棒的经纪人团队，他们只想利用他的高身价从中牟利。”

“如果你的耳边一直充斥着何种流言蜚语，我相信你也会对此感到困惑。博格巴是个年轻人，他应该学会满足并专注于赛场。”

“我希望在这段没有比赛的日子里，索尔斯克亚能让博格巴将心思重新放到球队身上，让他重新享受为曼联效力的感觉。”