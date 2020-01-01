瑟云聚：范迪克是英超最强中卫 我一直在向他学习

这位利物浦后卫被视为英超最强中卫，也是莱斯特城球星学习的目标之一。

在谈到中后卫时，莱斯特城中卫瑟云聚承认，维吉尔·范迪克是目前英超的“最佳中卫”，这位土耳其国脚希望能从这位荷兰人身上吸取一些重要的经验与教训。

当谈到世界足坛最好的防守球员时，许多人都会不约而同的想到安菲尔德的这位后防核心。

范迪克不仅仅在英超和国内杯赛中有着出色的表现，还在欧冠与世俱杯的赛场上同样表现不俗。

其他球队

在加盟莫西塞德郡豪门之后，利物浦立即就完成了一次蜕变，这位荷兰国脚被视为克洛普夺冠的最后一块拼图。

瑟云聚是范迪克不断壮大的球迷俱乐部的一员，这位土耳其球星承认他可以从自己在英超联赛中经常遇到的对手身上学到很多东西。

这位24岁，被外界给予极高评价的球员告诉天空体育:“我一直在观察其他球员，并向他们学习。”

“英超有很多伟大的后卫。我不会只看一两支球队和他们的球员，我们的联赛有很多优秀的球员，我都会试着去看，并向其他球员学习。”

“英超目前拥有很多优秀的中后卫，但我不得不说范迪克是其中的佼佼者，利物浦在积分榜上的位置以及他的表现，都证明了这一点。”

瑟云聚自己也在中后卫的位置上进步飞速，有迹象表明他可能已经成为了曼城的引援目标，因为蓝月亮正在寻找孔帕尼的长期接班人。

曼城中场京多安曾在接受采访时表示瑟云聚是英超仅次于范迪克的中后卫，甚至排名在马奎尔和拉波尔塔等人之前。

“我同意我正在经历一个非常棒的赛季。到目前为止一切都很好。”

“每一次踢球，我都在进步，我相信这一点。所以能从京多安这样的球员那里听到这么好的消息是非常荣幸的。他自己就是个伟大的球员。”

瑟云聚的焦点锁定在现在，而不是未来，因为莱斯特城正在努力保住自己的联赛前四名位置。