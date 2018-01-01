温格叫好埃梅里签人眼光 乐见枪手恢复稳定性

这位枪手前主帅很高兴看到他的继任者在酋长球场表现出色，但他声称自己从未期待过任何其他事情。

温格赞扬了埃梅里管理阿森纳的工作成就，他在招募球员方面的聪明智慧被认为让枪手恢复了“防守稳定性”。

在今年夏天酋长球场的教练席发生变化之前，阿森纳在英超联赛的积分榜上的位置一直在下滑。

由于四名后卫的缺阵，阿森纳付出了代价，在欧冠资格以外的两个位置上结束了上个赛季的征战。

因此温格在执教了22年后离开了球队，教练的接力棒传给了埃梅里。

这位前枪手老板很高兴他的继任者扭转了伦敦北部的局势，他告诉记者：“我认为埃梅里做得很好。”

“有了他带来的新成员，造成了一种防守稳定性，所以我认为一切都很顺利。”

“球队得到了很好的照顾，我总是这么说。当我离开俱乐部的时候，很多人认为球队需要完全重建——我从来没有这样想过。”

“我很高兴这些人被证明是错的。”

埃梅里在继承帅位后没有得到任何转会资金的支持，所以他只能对球队做一些小小的调整。

不过，他确实优先考虑了后防线的增援，其中包括利希施泰纳、莱诺和帕帕塔索普洛斯。

托雷拉和贡多齐也被引进来加强中场，所有的新球员在被召入时都给人留下了积极的印象。

然而，阿森纳仍然处在前四名的边缘，目前他们与排在第四的伦敦的邻居切尔西的差距只有3分。

他们比劲敌托特纳姆热刺又落后了两个位置，在联赛和杯赛中接连失利后，他们将在周六主场迎战伯恩利之时寻求重回胜利之路。