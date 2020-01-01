新C罗首秀在即 葡式边锋系列产品上新！

17岁的若埃尔松-费尔南德斯成为巴塞罗那和莱比锡红牛的目标，而他也即将上演自己的职业队首秀。

很少有俱乐部像里斯本竞技一样，能够出产如此多的顶级边锋球员。从C罗到纳尼，从菲戈到夸雷斯马，这些名字皆为天赋的代言词。

这种背景下，只要里斯本竞技的青训营中出现一名边锋球员，那么这位球员就将成为焦点人物。“新C罗”的名号也将被联系到这位球员身上。

里斯本竞技边锋系列青训产品的最新作就是若埃尔松-费尔南德斯，年仅17岁的费尔南德斯目前还没有完成自己的一线队首秀。当新冠疫情结束时，他有望首次登上职业足球赛场。

其他球队

费尔南德斯在最近一次采访中透露，他是如何看待自己青训营中众多杰出前辈的。“当然，跟那些级别的球员进行比较，我会有些压力。我将努力追随他们的脚步，尽可能发挥自己的天赋。”

费尔南德斯的足球天赋来自于他的父亲，埃瑟比奥-曼戈，曾为里斯本竞技和波尔图的青年队效力过，此后在葡萄牙低级别联赛度过了自己的职业生涯。

费尔南德斯出生于几内亚比绍，在当地的足球俱乐部开始了基础训练。11岁时，费尔南德斯来到葡萄牙生活，很快他便被里斯本竞技的球探相中。

差不多两年的时间里，每个周末，费尔南德斯都要坐车约250公里前往里斯本参加足球比赛。在他13岁那一年，加入里斯本青训营之后才省去了舟车劳顿。

在青训营里，费尔南德斯成长迅速，还入选了葡萄牙U15、U16、U17国家队。在疫情停赛之前，费尔南德斯本赛季都在俱乐部U23梯队效力，28次出场贡献5粒进球2次助攻。

作为一名右脚球员，费尔南德斯的左脚技术同样出众，在赛场上他的过人和速度给人留下了深刻的印象。

2019年，费尔南德斯获得与球队一线队合练的机会，他与球队当时的队长布鲁诺-费尔南德斯关系不错。他还被前主帅希拉斯招入过一线队阵容，现主帅鲁本也对这位青年才俊青睐有加。

越发成熟的费尔南德斯自然也吸引了欧洲其他豪门俱乐部的注意。目前，费尔南德斯与里斯本竞技的合同要到2022年才到期，合同中有一项价值4500万欧元的解约金条款。据了解，巴塞罗那和莱比锡红牛都对这名球员产生了浓厚的兴趣。

而据葡萄牙媒体的消息，里斯本竞技想要与费尔南德斯续约至2025年，并将其合同中的解约金条款提升至8000万欧元。不过，考虑到他的潜力以及逐渐弱势的里斯本竞技，留下他有一定难度。

对于其他豪门的青睐，费尔南德斯表示，“我受宠若惊，我觉得这体现出我的努力有多少。我不会太去关注这些消息，我很高兴我现在的状态，我希望先实现我为里斯本竞技一线队效力的梦想。关于续约的事情，还没有人跟我讨论过。我也不会过多考虑这方面的事情，我只想踢好足球。”

费尔南德斯如此专注的态度会让他在个人发展中获利不少，但是用不了多久就会有越来越多的球队对费尔南德斯发出邀请，招揽这位里斯本竞技青训营的最新力作。