吉格斯呼吁裁判帮忙对抗种族歧视

45岁的吉格斯将率领威尔士国家队前往巴尔干地区作赛，他希望裁判能帮忙对抗比赛中潜在的种族歧视。

威尔士主教练吉格斯呼吁比赛官员们做好准备，如果球队在即将到来的2020年欧洲杯预选赛中遭遇种族歧视，裁判应该帮助球队离开球场。

红龙将在周六前往奥西耶克，在本月两场比赛的第一场中迎战克罗地亚，此后将要面对匈牙利。

这将是自今年3月英格兰队前往黑山以来，英国球队首次访问巴尔干半岛。在黑山，球员成为了主场球迷歧视的目标。

克罗地亚和黑山以及塞尔维亚近年来都同种族主义问题作斗争，他们在国际赛场的表现受到各种争议的困扰。

去年10月他们在里耶卡面对英格兰队时，由于之前在与意大利队比赛前，球场上出现了纳粹党所用的十字记号，克罗地亚被迫闭门作赛。

在即将到来的东欧之行中，吉格斯谈到了对类似事件的担忧，他说他将把这件事留给官员们，但他觉得惩罚是不够的。

“这显然是个问题，”45岁的他说。“我们在本赛季的比赛中遇到了很久没有遇到的大问题。对我们来说，对比赛的担心已经够多了，所以如果比赛中存在种族歧视，我们将把问题留给当局。”

“我们相信当局会做正确的事情。但惩罚力度不够。这是不够的，它不会阻止球队。需要实施禁令或扣分，因为这是某些机构能做的唯一事情。”

在谈到裁判是否应该在阻止此类问题的发生方面表现出更大的责任时，吉格斯补充道：“球员们很难(独自离开)。我欢迎正确的人做出决定，而不是让球员背负责任。这样，球员们就会对批评持开放态度，而不是任由批评摆布。如果一个人成为攻击目标，那就要看这个人觉得什么是对的，但每个人都不一样。”