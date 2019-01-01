卢卡库经纪人确认国米有意曼联前锋

比利时国脚卢卡库预计将在今夏离开老特拉福德，而意甲球队国际米兰是签下他的最大热门。

卢卡库的经纪人证实，国际米兰正试图在今年夏天签下这位曼联前锋。

罗梅卢·卢卡库被传今夏将离开老特拉福德，他在红魔的两年已经接近尾声。

这位比利时国脚已经暗示国际米兰可能是他的落脚点，他认为新加盟的孔蒂是世界上最好的教练。

比利时主帅罗伯托·马丁内斯也敦促他转会，他说“很明显他必须离开曼联”，同时补充说转会对双方都是最有利的。

在这些声明之后，卢卡库的经纪人费德里科·帕斯托雷罗被发现周二下午在米兰的俱乐部办公室会见了国际米兰的高管。

帕斯托雷罗说，这次会议的主要议题是讨论他的另一位客户爱德华多·维尔加尼的转会问题。维尔加尼正准备加盟萨索洛。

但这名经纪人也承认，卢卡库仍有可能加盟国米，同时他也确认国米对此很感兴趣。

“我们谈论了维尔加尼，因为他的情况更加紧急。”帕斯托雷罗告诉国米新闻：“在接下来的几天里，我们将讨论剩下的问题。卢卡库是一个梦想，一个很难实现的梦想，但我相信没有什么是不可能的。”

他补充道:“是的，国米正在尝试签下卢卡库。他公开表达了自己的计划和愿望。我们看看会发生什么。”

卢卡库在2018-19赛季为曼联出场45次，攻入15球，在之前的51场比赛中攻入27球。

然而，这位前切尔西前锋一直是批评的对象，尽管他的数据是英超上乘的。

曼联本赛季在英超联赛中排名第六，在欧冠十六强中以惊人的表现击败巴黎圣日耳曼，进入欧冠四分之一决赛。

与此同时，国米以意甲第四的成绩锁定了下赛季的欧冠资格，在最后一天战胜恩波利后，他们将AC米兰挤到了欧联杯的位置。