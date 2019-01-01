前欧洲金童离开拜仁 加盟法甲里尔

这位葡萄牙中场已经从德甲转会到了法甲。

据报道，雷纳托·桑谢斯已经完成了从德国冠军拜仁慕尼黑转会到法国球队里尔的2500万欧元(2260万英镑/ 2780万美元)的转会。

周五晚上传出了转会的消息，拜仁通过他们的官方推特账号确认了转会。

这位葡萄牙中场在安联球场的三年时间里赢得了两次德甲冠军。

拜仁主席鲁梅尼格说:“桑谢斯向我们提出转会申请，因为他想加入一家他能经常踢球的俱乐部。不幸的是，我们不能保证他在拜仁能做到这一点。比赛训练对他来说也很重要，因为他想在2020年欧洲杯上留在葡萄牙国家队。我要感谢雷纳托的贡献，并代表拜仁祝他未来一切顺利。”

自从这位22岁的球员在2016年7月从本菲卡加盟拜仁以来，一线队的机会就很少。

尽管他成为首位在获得欧洲金童奖的葡萄牙球员，但他在德国的表现并不理想，在他的第一个赛季里，他一球未进，也没有助攻。

他在斯旺西租借了一个赛季，并参加了英超联赛，但这并没有激发人们对他的信心。斯旺西在2017-18赛季降级，而桑谢斯则饱受伤病困扰，在所有比赛中只出场15次。

自从去年7月回到拜仁后，主教练科瓦奇给了他更多的机会来达到他的身价，但是他未能在首发阵容中有一个固定的位置。

在国际赛场上，桑谢斯是2016年欧洲杯的葡萄牙国家队冠军成员，并被评为当届欧洲杯最佳年轻球员。