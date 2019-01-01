前利物浦马竞球星托雷斯心目中的最佳队友

这位前利物浦前锋将在下个月退役，他回想起了在利物浦三年半的美好回忆。

在西班牙人杰拉德准备告别职业足球生涯之际，费尔南多·托雷斯把他看作为曾经一起并肩作战过的最佳球员。

这位世界杯冠军在与杰拉德一起效力利物浦的三年半里，在142场比赛中攻入81球，并帮助红军在2008/09赛季的英超联赛中排名第二。

西班牙人在2011年以5000万英镑的惊人价格离开安菲尔德加盟切尔西，但他未能复制自己在利物浦的状态，自从他准备离开默西塞德郡以来，他一直面临着批评。

现年35岁的托雷斯将在8月22日对阵神户的比赛中为日本的鸟栖砂岩效力作为他职业生涯的最后一场比赛。

“我总是说和我一起踢过球的最好的球员是杰拉德。”他告诉记者。

“是他让我的比赛变得完整。我想当我和他在球场上的时候，我的水平进入了一个不同的维度。”

“和史蒂文一起踢球的三年半是一段美妙的时光，我很想回到那些日子——哪怕只有一分钟。”

托雷斯上周宣布退役，结束了他18年的职业生涯。

去年，他离开了少年时代效力的马德里竞技俱乐部，去日本度过了职业生涯的最后几年。2007年，为了加盟利物浦，他第一次离开了马德里竞技。

“我对自己有很高的要求。”他说。

“我一直要求自己诚实，并且去表现出我应该表现出的职业水平；我想我不能达到我对自己要求的水平的时间已经不远了，我不想在我上场的时候达到我不喜欢的水平。”

托雷斯补充说，他的最后一场比赛是对阵好友伊涅斯塔和比利亚，他们都在为神户效力，这似乎是一个合适的结局。

他说：“在我亲爱的朋友伊涅斯塔身边告别足球是我从未想过的事情，而日本将使这成为可能。”

“还有我的朋友大卫·比利亚，我可能会和他分享西班牙足球历史上最美好的时刻。”