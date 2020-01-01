克洛普：从没讨论过萨拉赫续约问题 马内不进球也能发挥大作用

这位红军主帅驳斥了有关萨拉赫可能会转会离队的传闻，并认为马内即使不进球也能发挥出巨大作用。

克洛普已经就关于萨拉赫在利物浦的未来的猜测发表了讲话。

萨拉赫自2017年夏天以4200万欧元的价格从罗马转会至安菲尔德以来，一直都是俱乐部举足轻重的核心人物。

埃及国脚从一开始就很好地融入了克洛普的球队，而德国人能够在第一时间就发挥出这位之前在英超联赛中未能证明自己之人的最佳状态。

其他球队

萨拉赫在他为利物浦出场的173场比赛中攻入110球，并在此过程中获得了欧冠和英超冠军，并与罗伯特·菲尔米诺以及萨迪奥·马内组成了让其他球队闻风丧胆的进攻三叉戟。

这位28岁的球员在2020-21赛季的上半赛季再次展现了他的最佳状态，在红军前13场英超比赛中打进13球并帮助球队重回积分榜榜首的位置。

然而，前埃及中场穆罕默德·阿布特里卡在本周早些时候曾暗示英超冠军正在考虑出售萨拉赫，而有报道称皇马和巴塞罗那都对埃及国脚很感兴趣。

不过根据够力足球了解到的最新情况，利物浦肯定寻求与萨拉赫延长2023到期的现有合同，但是在最近接受西班牙媒体《阿斯报》的采访时，埃及巨星似乎又对转会敞开了大门。

在周日主场对阵西布朗之前，克洛普被要求对萨拉赫的续约情况发表一些评论，而他则选择了彻底平息接连不断的转会传言。

利物浦主帅在赛前新闻发布会上表示:“我一般从不谈论回应转会之类的话题，为什么我们现在就要开始呢?萨拉赫现在心情很好，正度过着一个很好的时刻，他的状态也很棒，这是最重要的。”

“你可以看到他在训练时的笑容，他很享受这些训练。”

“至于有关续约和转会的情况，那都是你们写的。不过，在我们内部，真的没有什么要说的。”

“一直都在谈论这样的事情，他替补上场，打进了两球，他处于一个很棒的时刻，我希望事情能够继续这样保持下去，更重要的是我们要保持前进，每个人都知道，这是一个赛季中最艰难的时期。”

尽管坐上了替补席，萨拉赫依旧在7-1大胜水晶宫的比赛中梅开二度并贡献了助攻，克洛普在谈到他的进球时表示。

“我认为你们一直都在讨论这样的事情，你可以看到他在上一场比赛中，替补登场然后打入了两粒进球。”

“他的第一个赛季在对阵斯托克城的比赛中攻入两个球。所有的小伙子们目前都处在一个很好的时刻，这就是为什么我们有我们目前能够拥有的这些积分的原因。”

“这就是为什么我们必须继续前进。本赛季最艰难的时刻就在我们前面。圣诞节的赛程总是很难熬，所以我们必须确保球队能够顺利度过这段时间。”

萨拉赫在过去的四场利物浦比赛中攻入五球，但与之形成鲜明对比的是，马内在他之前的七场英超比赛中只打入了一粒进球。

马内在对阵水晶宫的比赛中结束了自己的进球荒，但克洛普坚持认为这位塞内加尔边锋给球队带来的帮助并不仅仅是进球。

“老实说，我们甚至都不知道这一点，如果我在过去10场比赛中去打赌萨迪奥·马尼有多少场比赛没有进球了，我可能会输掉一切，”他表示。

“我们拥有世界上最好的球员之一，但他有一段时间没有进球。不过谁在乎呢?”

“他在比赛中表现得非常好，状态非常好，对手很难防守他。不过进球对球员们来说真的很重要。只要马内拿了球，你就需要让三人来共同防守他。”

“他在赛季开始的第三周打入了赛季第一球，而在此之后他又接着打入了三到四球。如果马内在打破球荒之后再次开始不断进球，我对此不会有任何问题。”