从赛季最佳沦为小将替补 拉卡泽特到底怎么了？

这名枪手前锋本赛季只进了9个球，人们对他在北伦敦的未来产生了怀疑。

亚历山大·拉卡泽特被评为阿森纳2018-19赛季最佳球员才一年多。

在球迷投票中，这位法国前锋轻松获胜，赢得了35%的选票。

对于拉卡泽特来说，这是一个非常好的赛季，尤其是当你考虑到他的锋线搭档奥巴梅扬获得了英超金靴奖。

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也许会有一些阿森纳之外的人对奥巴梅扬被忽视感到惊讶，但是俱乐部内部和周围的人很少抱怨。

拉卡泽特本人进了19个球，或许更重要的是，他还为队友们贡献了11次助攻。他是阿森纳进攻的焦点；他让事情运转起来，让别人参与进来。

英超联赛中对阵热刺、利物浦和切尔西都有进球，加上在欧联杯对阵那不勒斯和瓦伦西亚的比赛中主客场都有进球。当拉卡泽特踢得很好时，阿森纳也踢得很好。

“他是至关重要的。”前枪手后卫萨尼亚在谈到同胞时说“”“他是那种为球队奉献一切的球员。”

“当然，你总能看到进球的人，就像奥巴梅扬——他是一个进球机器——但是拉卡投入的工作量是惊人的。”

“他拿球的方式，他争球的方式，他防守的方式。这是一项无形的工作，不是每个人都能看到。但是对于阿森纳的体系和他们想要的比赛方式，他是惊人的。”

“在进球前他很冷静，但大多数时候他都是背对着球门的。当他接到球的时候，他试图为其他球员保护球。他为他的队友挨了踢，这就是为什么，对我来说，他对阿森纳的体系是至关重要的。”

在从里昂加盟英超两年后，拉卡泽特似乎已经掌握了英格兰足球的艺术，并将在酋长球场的第三个赛季取得更好的成绩。

但是2019-20赛季并没有按照计划进行。以至于现在很多人都相信，如果这个夏天有机会的话，阿森纳一定会想办法套现一名还有两年合同的前锋。

那么，在一年的时间里，发生了什么事情，使得人们的观点发生了如此巨大的转变呢？为什么这么多人觉得一个12个月前还被评为阿森纳赛季最佳球员的球员需要离开呢？

拉卡泽特本赛季的一个主要问题是他在8月开赛前的伤病。

在酋长杯对阵前东家里昂的比赛中，这位前锋扭伤了脚踝，不得不在半场结束前换下。在联赛首轮无缘上场后，他在主场对阵伯恩利和热刺的比赛中进球。

但在9月1日的北伦敦德比之后，阿森纳宣布拉卡泽特因“持续的脚踝问题”被排除在名单外，但他已经在场上踢了“好几个星期”。

直到六周后在负于谢菲尔德联的比赛，他才复出。从那时起，这位前锋就一直在寻找自己的最佳状态。

自从10月回归以来，拉卡泽特只进了7个球，没有一个是在联赛客场打进的。事实上，自从在2018年10月5-1战胜富勒姆的比赛中梅开二度以来，拉卡泽特在英超联赛中只在酋长球场外进了一个球。

在11月和12月的四场比赛中，他确实进了四球，但是在2月16日4-0大胜纽卡斯尔之前，他连续9场比赛没有进球。

赛后，拉卡泽特将自己的失败描述为“艰难而复杂”。

“对于一个前锋来说，不进球总是很难的，但这在足球中是会发生的。”他说：“希望这是我最后一次。”

尽管他本赛季表现不佳，但拉卡泽特仍然是阿森纳阵容中非常受欢迎的一员——这一点从他在对阵纽卡斯尔的比赛中打破进球荒后被队友围起来就可以看出来。

“我很感动，因为当我进那个球的时候，我所有队友的反应。”29岁的他说：“这对我意义重大。”

在对阵纽卡斯尔的比赛中进球后，拉卡泽特在对阵奥林匹亚科斯和西汉姆的比赛中继续进球，直到冠状病毒疫情使足球停赛。但在停赛之前，埃迪·恩凯蒂亚在阿森纳最后的三场主场联赛中首发，这位法国前锋只能在替补席上。

“我现在有两名前锋，他们让我的生活变得很艰难，但同时这也很好。”在以1-0战胜西汉姆后，米克尔·阿尔特塔说：“我决定让埃迪（对阵西汉姆）上场，因为考虑到他们的后卫，我们有比赛计划，但我知道拉卡，如果我们需要在最后时刻进球，他总是准备好了。”

拉卡泽特在停摆前的进球状态的好转将给阿森纳球迷带来希望，但在封锁期间，他却因为疑似吸笑气而登上报纸头条。

阿森纳很快对此作出了回应：“这是我们严肃对待的私人问题。”俱乐部发表的一份声明说：“它将在内部处理。”

据了解，拉卡泽特被俱乐部罚了两周的工资，这是阿尔特塔不会接受的事情，他对球员要求很高——无论是场内还是场外。

时间会告诉我们拉卡泽特现在是否必须赢回西班牙人的信任，但是阿森纳本赛季还有13场比赛，这名前锋未来几个月的表现可能是他在俱乐部长期未来的关键。

一年前，如果认为阿森纳甚至会考虑卖掉拉卡泽特，那将是一场闹剧，但足球运动发展很快，这位上赛季阿森纳的最佳球员，据说也吸引了国际米兰的兴趣，现在正处于职业生涯的十字路口。