亚美尼亚的梅西：哥伦布船员球星泽拉拉亚在更换国家队后已经表现出色

这位科尔多瓦出生的前锋是本周最耀眼的国家队明星之一，这削弱了国家首次参加世界杯的希望

卢卡斯-泽拉拉亚的出生地科尔多瓦和亚美尼亚首都埃里温之间大约有14000公里的距离。

这位哥伦布船员的阿根廷中场球员从来没有到过埃里温，也没有到过这个内陆国家，在法兰克福与他的新队友们见面后，他完成了他的第一次欧洲之旅。

然而，这位29岁的球员——如果你愿意的话，可以把他称为高加索的梅西——可以说是亚美尼亚获得世界杯参赛资格的最大希望。

泽拉拉亚在10月第一次被亚美尼亚征召，参加了两场世预赛，他的家族血统使他有资格入选。

这位定位球专家在9月更换国家队后告诉亚足联官网：“这不是一天就能做出的决定；这是一个深思熟虑的决定。”

“去年，我和足协主席阿门-梅利克贝扬以及国家队主教练华金-卡帕罗斯都谈过。他们向我介绍了亚美尼亚足协的计划。”

“我知道我的亚美尼亚血统，但我与阿根廷的亚美尼亚社区没有密切的关系，所以我需要时间来做这个重要的决定。”

“但在9月份和家人讨论了这一切后，我决定加入亚美尼亚国家队。现在，我真的很兴奋。”

没过多久，泽拉拉亚就声名鹊起。在对阵冰岛的处子秀刚过30分钟，他用一个标志性的角球传中给卡莫-霍夫汉尼扬送出了助攻，帮助球队取得领先。

泽拉拉亚随后被卡帕罗斯换下，球队最终1-1战平冰岛。在周一对阵罗马尼亚的比赛中，泽拉拉亚只能坐在替补席上，亚美尼亚为此付出了代价，在不温不火的45分钟里落后了。

当泽拉拉亚下半场上场时，整支球队的表现都被调动了起来。他出色的传球和传中能力让罗马尼亚处于不利地位，如果姆希塔良没有错过两次关键机会，客场作战的亚美尼亚很可能获得关键的一分。

目前，亚美尼亚在世预赛J组排名第四，但他们仍有机会首次参加世界杯。

罗马尼亚比亚美尼亚多1分排名小组第二，但比起亚美尼亚，罗马尼亚剩余的赛程轻松许多，他们最后两轮的对手分别是冰岛和列支敦士登，而亚美尼亚则需要踢小组第三的北马其顿，以及已经确定出线的德国。

这将是一个严峻的挑战，但泽拉拉亚至少证明了他作为一个胜利者的资格。

作为贝尔格拉诺当地俱乐部的少年神童，这位前锋在2015年被评为阿超联赛最佳球员，在最终选择与墨西哥的老虎队签约之前，他曾与阿根廷和巴西的一些大俱乐部以及几支欧洲球队联系在一起。

在他离队前的最后一战，近6万名贝尔格拉诺球迷挤满了马里奥-肯佩斯球场，给他送上热烈的掌声。

泽拉拉亚回忆道：“这太疯狂了，很动情，这是我永远不会忘记的事情。这是梦想成真。”

他在老虎队的5个赛季获得了3座联赛冠军，共计7个重要奖杯，而加盟大联盟后，他也一直保持着同样出色的表现。

2020年，泽拉拉亚被提名为大联盟最佳新秀和MLS杯MVP，他在MLS杯决赛中攻入两球，为球队带来了他们自2008年以来的第一个冠军。

就在去参加国家队比赛之前，他再次表现出色，以一场致胜的表现帮助哥伦布船员2-0击败蓝十字，夺得了北美足球锦标赛冠军杯。

难怪俱乐部的球迷把他深深印在心中，就像之前的老虎队和贝尔格拉诺一样，可能很快亚美尼亚的支持者们也会如此。

阿根廷和亚美尼亚的关系源远流长。

阿根廷亚美尼亚中心的新闻和通讯主管亚历克斯-哈德吉安说道：“我们在阿根廷有一个非常大的亚美尼亚社区，主要是在1915年的种族灭绝后形成的。”

多达15万亚美尼亚裔公民以阿根廷为家，使阿根廷成为亚美尼亚在欧洲以外的第二大移民地，仅次于美国。哈德吉安说道：“我们深爱着这两个国家，我们为自己是阿根廷人而自豪，也为自己是亚美尼亚人而自豪。”

社区中心靠近布宜诺斯艾利斯的巴勒莫和Villa Crespo街区的边界，这里包括教堂、文化中心和一些市内最被低估的美食。

两国之间的体育联系也很紧密，前网球明星大卫-纳尔班迪安是另一位亚美尼亚裔的体育明星，博卡青年前锋诺贝托-布里亚斯科（他的母亲是亚美尼亚人）也在本次世预赛中登场亮相，不过他没有被征召参加最近一轮的比赛。

由社区成员成立的队伍亚美尼亚竞技在20世纪80年代曾参加过阿根廷顶级联赛，他们目前正在阿根廷第三级别联赛打拼。

哈德吉安说道：“泽拉拉亚加入亚美尼亚国家队对亚美尼亚-阿根廷人来说是个好消息，我们非常高兴，希望他在那里一切顺利。”

“这是另一件令人高兴的事情，是两国之间存在的非常牢固的联系的另一个因素。我相信他会在那里取得巨大的成功，我们的世预赛形势现在变得更加复杂，我们对球队有很高的期望，但这显然是一个艰苦的小组。”

“如果我们失败了，这并不重要，我们希望他成功，我们感谢他加入我们的球队，希望他有一个美好的未来。”

对于泽拉拉亚这样的球员来说，在通往阿根廷成年队的道路上，他面临着一个几乎不可逾越的的障碍，那就是梅西，更换国家队被证明是诱人的选择，而原因不止一个。

泽拉拉亚说道：“现实一点，我知道我没有多少机会入选阿根廷队，这是参加欧洲世预赛的好机会，与我以前没有机会面对的伟大球员交手。从长远来看，这对我有好处。”

“我以前从来没有去过亚美尼亚，所以从这个意义上说，我和亚美尼亚没有任何联系。但我知道我的姓氏和血统是来自亚美尼亚的，所以虽然这主要是关于足球方面，但这也是一种真正的家庭联系。”

亚美尼亚目前的前景可能不太乐观，但球队本次世预赛的表现已经轻松超过了他们2018年的成绩，无论发生什么，他们都在朝着创纪录的路上前进。

与此同时，泽拉拉亚拥有能与姆希塔良相匹敌的天赋，他可以成为他的新国家的足球英雄，而且他可能会制造一两个惊喜，推动亚美尼亚进入最后的附加赛。