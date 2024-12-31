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Ligue 1

Ligue 1 Tổng quan

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Ligue 1, lịch thi đấu & tỉ số

Thứ Bảy, 19 tháng 9
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Brest badge
Brest
B29
1
FT
Nice badge
Nice
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
1
FT
Marseille badge
Marseille
OM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FT
Thứ Năm, 8 tháng 10
Lens badge
Lens
RCL
Lyon badge
Lyon
OL
Thứ Sáu, 9 tháng 10
Lille badge
Lille
LIL
Le Havre badge
Le Havre
LEH
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans badge
Le Mans
LEM
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Bảng xếp hạng

PosĐộiPWDLFA+/-PTSForm
1Monaco crestMonaco541083513
W
D
W
W
W
2Lyon crestLyon5320102811
W
D
W
D
W
3Paris FC crestParis FC532083511
W
D
W
W
D
4Lille crestLille531184410
L
W
W
D
W
5Rennes crestRennes531189-110
L
W
W
W
D
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