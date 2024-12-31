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Serie A

Serie A Tổng quan

Chukwueze Ndicka Milan Roma

HIGHLIGHTS AC Milan 1-1 Roma

Hai bàn thắng trong hiệp một của Reijnders và Dybala cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa AC Milan và Roma ở vòng 18 Serie A.

AC MilanRoma
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Serie A, lịch thi đấu & tỉ số

Thứ Bảy, 19 tháng 9
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Parma Calcio 1913
PAR
2
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Genoa
GEN
1
FT
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
FT
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FT
Thứ Sáu, 9 tháng 10
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Genoa
GEN
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Fiorentina
FIO
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Inter
INT
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Parma Calcio 1913
PAR
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
Frosinone badge
Frosinone
FRC
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Bảng xếp hạng

PosĐộiPWDLFA+/-PTSForm
1Roma crestRoma54101431113
D
W
W
W
W
2Inter crestInter5410158713
D
W
W
W
W
3Lazio crestLazio541083513
W
D
W
W
W
4Cagliari crestCagliari540152312
W
W
W
L
W
5AC Milan crestAC Milan5320104611
W
D
D
W
W
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