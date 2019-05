Xavi zet officieel punt achter loopbaan en richt zich op trainersvak

Xavi Hernández zet een punt achter zijn loopbaan als speler. De 39-jarige middenvelder wil in de toekomst graag trainer worden.

Xavi laat in een afscheidsbrief, die wordt gepubliceerd door verschillende Spaanse media, weten dat hij het Qatarese Al-Sadd ondanks een tot 2020 lopend contract na dit seizoen achter zich laat.



"Dit is mijn laatste seizoen als speler, maar ik kijk er naar uit wat de toekomst mij gaat brengen als trainer. Mijn filosofie als trainer heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld met de invloed van Johan Cruijff en La Masía. Als voetballer vond ik het altijd geweldig om teams te zien die initiatief namen, aanvallend voetbal speelden en wilden terugkeren naar wat we als kind allemaal geweldig vonden: in balbezit zijn", zo schrijft Xavi in zijn afscheidsbrief.



"Het winnen van de Qatar League of Stars, de enige titel die nog ontbrak op mijn erelijst, vormt het perfecte einde van mijn carrière. Als topsporter gaat winnen nooit vervelen. Als je een titel heb gewonnen, wil je er alleen maar meer verzamelen", zo gaat de Spaanse middenvelder verder. "Er is een hele goede generatie voetballers in Qatar, waardoor het nationale team de Azië Cup heeft kunnen winnen. Het is een voorrecht dat ik tot mijn 39ste heb mogen voetballen en ik wil het seizoen nu afsluiten met het winnen van de Emir Cup en het bereiken van de volgende fase van de Aziatische ."



In diverse interviews had Xavi al aangegeven dat hij bezig was aan de laatste fase van zijn carrière. Zijn contract bij Al-Sadd liep nog tot medio 2020, maar hij zal deze verbintenis dus niet gaan uitdienen. De 133-voudig international speelde sinds 2015 in Qatar, nadat hij verliet voor een avontuur in het Midden-Oosten. Xavi, die 769 wedstrijden voor Barça speelde, won onder meer het WK, tweemaal het EK, vier keer de Champions League, tweemaal het WK voor clubs, acht keer de Spaanse landstitel en drie keer de .