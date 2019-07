Wim Kieft 'wordt moe van gezanik' en springt in de bres voor Van Bommel

Érick Gutiérrez krijgt in het eerste duel van PSV met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League het vertrouwen van Mark van Bommel.

De Mexicaan verdrijft Jorrit Hendrix uit de basis en krijgt zo direct bij de start van het nieuwe seizoen de kans om zich te tonen. Gutiérrez werd vorig jaar met hoge verwachtingen binnengehaald door en Wim Kieft hoopt dat de middenvelder zijn belofte eindelijk kan inlossen.

Nadat PSV vorig jaar acht miljoen euro had betaald voor Gutiérrez, was de Mexicaans international in het gehele seizoen slechts achtmaal basisspeler. Dat kwam Van Bommel op de nodige kritiek te staan, hetgeen Kieft afdoet als 'gezanik'. "Ik word een beetje moe van dat gezanik. Als hij echt zo geweldig was geweest, had Van Bommel wel voor hem gekozen, denk ik", vertelt de analist bij Veronica .



Van Bommel opteerde vorig seizoen vaak voor Hendrix op het middenveld, maar heeft de mannetjesputter voor de wedstrijd tegen FC Basel verwezen naar de reservebank. "Nu moet hij de kans pakken", vervolgt Kieft over Gutiérrez. "Van Bommel had ook voor Hendrix kunnen kiezen, wat hij vorige week deed in de oefenwedstrijden. Maar met alle respect van Hendrix word je ook niet heel veel wijzer."



Hendrix vormde vorig seizoen vaak het hart van het middenveld samen met Pablo Rosario. Beide spelers maakten in het gehele seizoen in alle competities slechts één doelpunt. Dat maakte PSV kwetsbaar, stelt Kiefts collega-analist René van der Gijp. "Hendrix en Rosario maakten één goal. Rosario maakte die mooie goal tegen . Daarna heeft hij niet meer op doel geschoten."