Willem II is zeer tevreden en verlengt met Adrie Koster

Adrie Koster heeft tot medio 2021 bijgetekend bij Willem II, zo meldt de club dinsdagmiddag.

Trainer en club zijn zeer tevreden met elkaar, waardoor de samenwerking is verlengd. Assistent-trainer Gery Vink, fysiektrainer Chima Onyeike en keeperstrainer Harald Wapenaar hebben allen een doorlopend contract en zijn volgend seizoen dus ook nog actief in Tilburg.

staat momenteel negende in de met 34 punten uit 26 wedstrijden. Door de goede prestaties van de Tilburgers in de competitie en de plek in de bekerfinale heeft de clubleiding besloten verder door te willen met de 64-jarige oefenmeester. Koster stelde het afgelopen jaar meerdere keren dat Willem II zijn laatste baan in het betaalde voetbal zal zijn.



Koster was eerder werkzaam bij Kerkrade, , TOP OSS, , , , , , de KNVB, Beerschot, Club Africain, en de voetbalbond van Saudi-Arabië. Door de goede prestaties van Willem II lijkt de club nu al verzekerd van lijfsbehoud. Bovendien lonkt voor de club een plek bij de play-offs om Europees voetbal.



Koster tekende eerder bewust voor slechts een seizoen, maar heeft nu dus zijn krabbel gezet onder een tweejarige verbintenis. Willem II en Koster kunnen het seizoen met een prijs afsluiten, aangezien op 5 mei de bekerfinale op het programma staat. De Tilbugers moeten in De Kuip zien af te rekenen met Ajax om de trofee te pakken.