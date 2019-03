"We zijn niet langer meer de favoriet bij een uitwedstrijd tegen Nederland"

Duitsland begint de EK-kwalificatiereeks zondag met een uitwedstrijd tegen het Nederlands elftal en die Mannschaft is op zijn hoede voor Oranje.

Vorig jaar degradeerde die Mannschaft door toedoen van Nederland naar Divisie B van de , nadat de ploeg van Joachim Löw al een erbarmelijk WK achter de rug had. Oliver Bierhoff stelt dat Oranje komende zondag favoriet is.

"We zijn niet langer meer de favoriet bij een uitwedstrijd tegen Nederland", stelt de teammanager van Duitsland, geciteerd door diverse Duitse media. Naast Oranje zit Duitsland in een poule met Estland, Noord-Ierland en Wit-Rusland. "We zijn wel favoriet tegen de andere ploegen. We hebben ook een goede basis in deze selectie. Er zitten nog steeds spelers in die wereldkampioen zijn geworden (in 2014, red.)."



Löw meldde onlangs dat Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels niet meer in zijn plannen voorkomen. Onder anderen voormalig bondscoach Jürgen Klinsmann was kritisch over het besluit van Löw. "Jürgen heeft van buitenaf een visie op de zaak. Ik wil echter geen doemscenario schetsen. We staan er beter voor dan in 2004", doelt Bierhoff op de uitschakeling op het EK, toen Duitsland ook al vroeg uit het toernooi lag.



Bierhoff erkent dat talent schaars is. "Er zijn minder potentiële toppers die rondlopen bij de Onder-16 en Onder-17, maar we hebben momenteel nog steeds hele goede spelers die zich nog kunnen ontwikkelen. Andere landen hebben de zaakjes nu beter voor elkaar, maar we kunnen terugvallen op een goede basis. Niet zo goed als in 2010, maar we hebben nog steeds goede spelers."