'Watford wil Ajax na komst Richarlison opnieuw dwarszitten'

Ajax ondervindt concurrentie in de strijd om de handtekening van Cristian Pavón. Watford zou namelijk een bod hebben uitgebracht.

TyC Sports en El Liberal melden donderdag dat de -finalist bij een bod heeft uitgebracht op de 23-jarige vleugelaanvaller. De Argentijnse buitenspeler wordt ook al enige tijd in verband gebracht met en volgens Doble Amarilla heeft de Amsterdamse club reeds een bod van zestien miljoen euro neergelegd bij de topclub uit Buenos Aires.



Voor Ajax is het niet de eerste keer dat zich meldt voor dezelfde speler. Twee jaar geleden wonnen the Hornets het gevecht om Richarlison, die al op weg leek naar de Johan Cruijff ArenA maar uiteindelijk toch koos voor het avontuur in de Premier League. De Braziliaanse aanvaller werd door Watford een jaar later voor veertig miljoen euro verkocht aan .



Pavón is multifunctioneel en kan op elke positie in de aanval uit de voeten. De Boca-speler werd vorig jaar zomer opgenomen in de WK-selectie van Argentinië. Een jaar later hangt de vlag er echter heel anders bij, want bondscoach Lionel Scaloni heeft de door Ajax begeerde vleugelspits niet opgenomen in de selectie voor de Copa América van deze zomer, mede door de vele blessures van afgelopen seizoen.