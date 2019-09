Wat staat PSV te wachten in de groepsfase van de Europa League?

PSV neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen Sporting Portugal, Rosenborg en LASK Linz. Goal ging alvast op onderzoek uit.

De Eindhovenaren wisten zich via de voorrondes van de niet te kwalificeren voor het miljardenbal, maar een trede lager lukte het wel voor de .

De ploeg van Mark van Bommel neemt het in groep D op tegen de nummer drie van Portugal, de kampioen uit Noorwegen en de nummer twee uit Oostenrijk.

Inmiddels zijn de selecties door de verrichtingen op de transfermarkt flink veranderd, dus liggen de krachtsverhoudingen mogelijk anders.

Goal somt per tegenstander op wat de sterktes en zwaktes zijn. Wat staat te wachten in de groepsfase van de Europa League?

Wat te verwachten van ?

Het treffen met Sporting Portugal leek een weerzien met meerdere Nederlanders te worden, maar het liep uiteindelijk anders. Trainer Marcel Keizer werd na een matige competitiestart ontslagen en Bas Dost verkaste naar .

Laatstgenoemde scoorde de afgelopen seizoenen een karrenvracht aan goals en het is nu aan de lange Luiz Phellype en de van overgenomen Luciano Vietto om hem te doen vergeten.

Veel gevaar zal ook uitgaan van de nieuwe rechtsbuiten. Sporting kocht Rafael Camacho weg uit de jeugdopleiding van en de negentienjarige gaat de aan Stade verkochte Raphinha vermoedelijk moeiteloos vervangen.

De club haalde met centrumverdediger Luis Neto (Zenit), Yanick Bolasie ( , huur) en Jesé ( , huur) ook wat extra ervaring in huis, terwijl men er tegen alle verwachtingen in slaagde om de door en begeerde Bruno Fernandes binnenboord te houden.

Sporting heeft zoals vrijwel altijd een interessante mix van jonge talenten en gearriveerde spelers uit binnen- en buitenland, maar het is afwachten of interim-trainer Leonel Fontes de boel wel aan de praat krijgt.

Keizer werd in zijn tien maanden bij de club stroperig spel verweten ondanks het feit dat hij beide Portugese bekertoernooien won. De van de Onder-23 doorgeschoven trainer zal iets meer krediet hebben, maar ook hij moet presteren met de goede selectie die hij tot zijn beschikking heeft.

Sporting is het als Portugese grootmacht aan haar stand verplicht om ver te geraken in de Europa League, al wordt het een race tegen de klok om het ritme te vinden in deze verraderlijke groep.

Wat te verwachten van Rosenborg?

Rosenborg was deze zomer net als PSV actief in de voorrondes van de Champions League en de Noorse kampioen deed het daarin beter dan de Eindhovenaren. Pas in de laatste voorronde ging het mis tegen Dinamo Zagreb.

Onderweg wonnen de Noren wel van Linfield, BATE Borisov en Maribor, waarmee de ploeg zonder grote namen liet zien toch behoorlijk wat in zijn mars te hebben.

In de nationale compeititie gaat het dit seizoen echter een stuk minder met het team dat sinds dit jaar onder leiding staat van Eirik Horneland.

Na twintig speelronden bezet de recordkampioen een bijzonder teleurstellende vierde plaats, met liefst tien punten achterstand op koploper Molde.

Als kanttekening moet hierbij wel worden opgemerkt dat de ploeg bezig is met een inhaalreeks. Het gebrek aan een echte goaltjesdief weerhoudt Rosenborg echter van een topklassering.

Oud-Arsenalspeler Nicklas Bendtner was aangetrokken voor die rol, maar hij kon het niet waarmaken en is inmiddels weer vertrokken.

Samuel Adegbenro - twee seizoenen terug nog scorend tegen - is wel van de partij en ook de van gehuurde spits Björn Johnsen mag niet worden onderschat.

Wat te verwachten van LASK Linz?

In deze poule is LASK Linz de minst bekende naam, maar er is wel een duidelijke link naar PSV te vermelden. Beide ploegen speelden in de voorronde van de Champions League tegen Basel en de Oostenrijkers wonnen, terwijl PSV werd uitgeschakeld.

De nummer twee van Oostenrijk (achter het ongenaakbare Red Bull Salzburg) mocht in de derde voorronde instromen en won tweemaal van de Zwitsers, waarna in de vierde en laatste voorronde te sterk bleek.

Beide ploegen ontliepen elkaar weinig, maar Club was net iets zorgvuldiger met de kansen dan de Oostenrijkers, die dit seizoen een acceptabele start meemaken in de nationale competitie.

Het laatste duel eindigde voor de huidige nummer twee van de echter in een 0-1 nederlaag tegen Wolfsberger AC, waardoor de achterstand op RB Salzburg na zes rondes alweer is opgelopen tot vijf punten.

Voor PSV-trainer Mark van Bommel wordt de ontmoeting met de Oostenrijkers een weerzien met oefenmeester Valeriën Ismaël. De twee waren als spelers ploeggenoten bij .

Net als Rosenborg moet ook LASK Linz het hebben van het collectief, maar als we er toch een opvallende speler uit moeten pikken is het James Holland (foto), die in het verleden uitkwam voor AZ.

Wanneer speelt PSV in de EL-groepsfase?

PSV komt zesmaal in actie in de groepsfase aangezien alle ploegen elkaar uit en thuis treffen. Dit is het speelschema voor de Eindhovenaren, die beginnen en afsluiten met een thuiswedstrijd: