"Wanneer het rond met Ajax is, kan dat wat mij betreft gewoon naar buiten"

Het is Dick Lukkien om het even wanneer Ajax, FC Emmen en/of Kjell Scherpen de transfer van de negentienjarige doelman naar Amsterdam bekendmaken.

De halve finalist van de heeft volgens de vrijdageditie van De Telegraaf om 'meerdere redenen' besloten om de bekendmaking van de komst van de tiener, de derde aankoop voor de komende voetbaljaargang, over het seizoen heen te tillen.

"Wanneer het rond is, kan dat wat mij betreft gewoon naar buiten", zegt Lukkien vrijdag in het dagblad. De trainer van denkt dat het geen enkele invloed zal hebben op Scherpen en de degradatiestrijd waarin zijn ploeg is verwikkeld. Daar denkt naar verluidt anders over. In Amsterdam weet men dat de transfer van de keeper gevoelig ligt vanwege enkele berichten op sociale media in een ver verleden en men wil voorkomen dat de focus niet meer komt te liggen op de , de TOTO en de Champions League.



Diederik Boer is benieuwd hoe Scherpen het ervan af gaat brengen bij Ajax. De ervaren doelman van maakte zelf enkele jaren onderdeel uit van het keepersgilde van de Amsterdammers. "Op zo'n jonge leeftijd is het belangrijk dat je heel veel vlieguren gaat maken en achteraf kun je pas zeggen of het een of het ander goed is geweest. Maar als hij bij Ajax gaat trainen op hoog niveau en elke dag met betere spelers om zich heen loopt, dan wordt hij altijd beter. Honderd procent."



Boer verwacht dat Scherpen afgerekend zal worden op zijn prestaties en stelt dat er alleen sprake is van hardheid in Amsterdam als blijkt dat een voetballer niet goed genoeg is. "Ajax is een heel warme club, met heel fijne mensen, die er allemaal nog rondlopen. Ik heb er drie jaar met heel veel plezier gespeeld."