Voetballers die van sport zijn veranderd: Cech, Cantona & 20 spelers die verrassende overstappen maken

Eric Cantona begon aan beach soccer, waar Petr Cech tekende voor een ijshockeyteam - hier zijn een paar voetballers die van sport zijn veranderd.

Ooit afgevraagd wat voetballers doen in hun vrije tijd - of wat ze doen als hun voetbalcarrière voorbij is?

Het zal je misschien verbazen hoe sommige voetballers hun tijd doorbrengen nadat ze hun schoenen aan de wilgen hebben gehangen, of wat er is geworden van bepaalde atleten die besloten dat voetbal niet voor hen was.

Goal heeft voetballers op een rij gezet die andere sporten hebben gekozen en de schijnwerpers bij hun weghaalden.

Eric Cantona

Eric Cantona was een legende bij onder Sir Alex Ferguson en hij bracht niet lang door zonder een bal aan zijn voeten nadat hij in 1997 verrassend met pensioen ging. Nadat hij voor de Franse nationale beach soccer-ploeg had gespeeld vanaf 2002, werd hij later de coach en leidde het team naar succes op een nieuw samengesteld wereldkampioenschap in 2005.

Ilhan Mansiz

De Turkse spits maakte het winnende doelpunt waarmee zijn land zich plaatste voor de halve finale van het WK in 2002. Hij was een laatbloeier in het kunstschaatsen op 33-jarige en vormde een partner met zijn vriendin Olga Bestandigova, hoewel ze er niet in slaagden om zich te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen van 2014.

Petr Cech

De voormalige doelman van en maakte in oktober 2019 een einde aan zijn pensioen om te tekenen bij het ijshockeyteam Guildford Phoenix. Hij verklaarde: "Na twintig jaar profvoetbal wordt dit een geweldige ervaring voor mij om de sport te spelen waar ik graag naar keek en speelde als een kind." Hij kende een droomdebuut toen Guildford Phoenix Swindon Wildcats 2 na penalty's.

Bixente Lizarazu

De voormalige vleugelverdediger van en Frankrijk won het WK in 1998 en het EK in 2000, evenals tal van titels in Duitsland. Vervolgens ging hij de strijd aan in Jiujitsu- waarin hij in 2009 de European Blue Belt Senior 1 Light Division won.

Daniele Massaro

De voormalige spits van speelde in de WK-finale van 1994 voor Italië voordat hij met pensioen ging. Hij nam deel aan twee World Rally Championship-races in 1998 en 1999 voor het Opel-team.

Tim Wiese

De Duitse doelman speelde bijna tweehonderd keer in de voor en maakte deel uit van de Duitse WK-selectie van 2010. Sinds hij TSG 1899 verliet, heeft hij geprobeerd een contract in de WWE te verdienen en hij debuteerde in Frankfurt als speciale tijdwaarnemer.

Bruce Arena

De Amerikaan was bondscoach van het nationale team van de Verenigde Staten tijdens twee WK's en vertegenwoordigde zijn land ook op internationaal niveau als doelman. Hij was een wereldkampioen lacrosse in 1974 en wisselde een tijd lang een professionele carrière lacrosse af met voetbal.

Shane Long

Voordat hij naar Engeland verhuisde om te gaan voetballer, speelde de spits hurling voor zijn county en bereikte twee keer de halve finales van het All-Ireland Minor Championship.

Mick Channon

Mick Channos was een international van Engeland in de jaren zeventig, een legende van en won ook de als -speler. Na zijn pensionering verhuisde hij naar de paardenraces en is een van de meest gerespecteerde trainers die in 2012 met Samitar de Classic won in de Ierse 1.000 Guineas.

Curtis Woodhouse

Woodhouse, een voormalige centrale middenvelder van Sheffield United, speelde vier interlands voor Engeland voordat hij met pensioen ging na "verliefd te zijn geworden" op het spel. Hij werd snel een professioneel bokser en won de Britse titel Light-Welterweight voor zijn pensioen.

Manfred Burgsmüller

Een productieve spits die zeven seizoenen bij speelde voordat hij een Bundesliga-titel won met Werder Bremen. Na zijn pensionering stapte hij over naar American football en was hij een kicker voor Rhein Fire in de NFL Europe en won twee World Bowls.

Santiago Cañizares

Een zeer gerespecteerde doelman bij en het Spaanse nationale team die twee LaLiga-titels won tijdens zijn tijd in Mestalla. Na zijn pensionering verhuisde hij naar de rally en heeft hij deelgenomen aan de Spaanse rallykampioenschappen voor het Suzuki-team.

Ian Botham

Het meest bekend om zijn heldendaden in cricket, waarin hij wordt beschouwd als een van de beste aller tijden. Echter, Botham speelde ook voor Scunthorpe United en Yeovil Town tijdens verschillende momenten tijdens zijn cricketcarrière in Engeland.

Toni Fritsch

Een international van Oostenrijk, die ook speelde voor Rapid Wien en twee doelpunten maakte voor zijn land in een 3-2 overwinning op Wembley in 1995. Hij werd vervolgens gescout als kicker voor de Dallas Cowboys en won een Super Bowl in 1972.

Adam Gemili

Gemili begon zijn carrière als jeugdspeler voor Chelsea en Reading, voordat hij tekende voor Dagenham & Redbridge en werd uitgeleend aan Thurrock. Hij veranderde uiteindelijk van carrière en begon met sprinten en werd in 2014 Europees kampioen op de 200 meter en estafette van vier keer 100 meter. Hij maakte ook deel uit van het Britse team dat goud won op het WK van 2017.

Simen Agdestein

Met acht interlands voor Noorwegen, met één doelpunt, combineerde Agdestein zijn fulltime voetbalcarrière met het zijn van een schaakmeester. Een knieblessure opgelopen in de vroege jaren van 1990 en maakte een einde aan zijn voetbalcarrière en won sindsdien zeven Noorse schaakkampioenschappen, waaronder de titel van 2005.

Clive Allen

De voormalige international van Engeland Clive Allen speelde voor tien verschillende clubs, waaronder Tottenham in de jaren 80 - een ploeg die hij zou gaan trainen voor een wedstrijd in oktober 2007. Na zijn pensioen als speler in 1995, richtte hij zich twee jaar later op American football met de London Monarchs.

Gabriel Batistuta

Gabriel Batistuta was een doelpuntenmachine voor , en Argentinië en schakelde een paar jaar na zijn pensionering in 2005 over naar Polo. 'Batigol' maakte ooit een grapje dat hij eerder met de sport zou zijn begonnen als hij gedwongen was om tegen Lionel Messi te strijden voor een plaats in het nationale team.

Knut Anders Fostervold

In een carrière waar hij voornamelijk bij Mölde FF speelde (en kort bij Grimsby Town), werd Fostervold berucht vanwege zijn theater tijdens een confrontatie op het veld met de voormalige Noorse spits John Carew. Zijn wielercarrière was echter aantoonbaar succesvoller. Fostervold heeft Noorwegen tweemaal vertegenwoordigd bij het WK tijdrijden en won brons op de nationale kampioenschappen in 2005.

Aldo Donelli

Donelli speelde voetbal bij een handvol voetbalclubs in de jaren '20 en '30, waaronder Cleveland Slavia en Morgan FC, waar hij ook twee interlands speelde voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Vervolgens schakelde hij over naar American football. Hij coachte uitgebreid binnen het universiteitsfootball en de NFL en had de leiding over clubs als de Pittsburgh Steelers en Cleveland Rams.