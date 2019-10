Verrassende carrièreswitch gestopte Cech met debuut op het ijs

Petr Cech zette na het vorige seizoen een punt achter zijn loopbaan als keeper en slechts een paar maanden later gaat hij toch weer aan de slag.

De oud-doelman van onder meer en keert namelijk terug als keeper van het ijshockeyteam Guildford Phoenix. De 37-jarige Tsjech heeft getekend bij de Engelse club en maakt vrijdag zijn debuut.

Cech is altijd al groot bewonderaar geweest van het ijshockey. In zijn jonge jaren speelde hij ijshockey in Tsjechië en nadien is hij altijd de Amerikaanse competitie NHL blijven volgen. "Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om te spelen met Phoenix om wedstrijdervaring op te doen. Ik hoop dat ik dit jonge team kan helpen om hun doelen te bereiken en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen als ik de kans krijg te spelen", aldus Cech op de website van de club die uitkomt op het vierde niveau.

De voormalig international trainde in augustus al een keer mee met zijn nieuwe club. "Na twintig jaar professioneel voetbal zal dit een geweldige ervaring voor me zijn. Om de sport te beoefenen die ik zo graag keek en speelde als kind", besluit Cech.

"We zijn enorm verheugd dat Petr bij ons komt spelen en we kijken ernaar uit om hem dit weekend in actie te zien. Hij heeft zich enorm verbeterd sinds ik hem voor het eerst op het ijs zag", aldus trainer Milos Melicherik.

De oud-keeper verdwijnt overigens niet uit de voetbalwereld. Afgelopen zomer tekende hij bij Chelsea, waar hij werkzaam is in een technische en adviserende rol. Hij zorgt voor een brug tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal.