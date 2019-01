Van Geel maakt afspraak: "Dan gaan we naar de toekomst kijken"

In februari komt er waarschijnlijk duidelijkheid over de toekomst van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord.

De 43-jarige trainer heeft een aflopend contract en gaat volgende maand met technisch directeur Martin van Geel in gesprek, zo laat laatstgenoemde donderdag weten in een interview met Feyenoord TV .



"We hebben afgesproken dat we ergens in februari voor de eerste keer met elkaar in gesprek gaan hierover. We gaan dan naar de toekomst kijken", aldus Van Geel. "We willen ons eerst volledig focussen op de herstart van de competitie. We kunnen op twee sporen Europees voetbal bereiken en het is voor Feyenoord heel belangrijk dat we Europees spelen. Dat hoort ook bij deze club."



Van Bronckhorst vertelde zelf aan RTV Rijnmond dat hij niet weet hoe zijn toekomst eruitziet: "Ik denk er wel over na, natuurlijk, maar ik ben er nog niet honderd procent over uit. Ik kan niet specifiek één reden noemen om bij te tekenen, maar ik ga mijn gevoel volgen." Van Bronckhorst pakte tot dusverre vijf prijzen met Feyenoord.



Van Geel voegt er in het interview overigens aan toe dat hij niet veel transfers meer verwacht bij Feyenoord: "We proberen de rust te bewaren en te continueren met deze groep. Er zijn misschien spelers die in een verhuursituatie terecht kunnen komen en daar zijn we een beetje mee bezig, maar wat mij betreft blijft het daarbij."