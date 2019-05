Van Bommel sluit Ajax-transfer Bergwijn uit: "Dat gaat niet gebeuren"

Mark van Bommel benadrukt dat PSV niet zal meewerken aan een transfer van Steven Bergwijn naar Ajax.

De 21-jarige aanvaller wordt hevig gelinkt aan een overstap naar de Amsterdammers, maar de trainer van is via de officiële kanalen van de club kraakhelder. "Ik kan je zeggen: dat gaat bij Steven niet gebeuren. Misschien wel een buitenlandse transfer, maar niet een binnenlandse."



De leiding van PSV had eerder op de dinsdag al laten weten dat een transfer van Bergwijn van PSV naar 'onbespreekbaar' is. "Wij verkopen Steven Bergwijn niet aan Ajax", zo citeert het Eindhovens Dagblad technisch manager John de Jong dinsdagmiddag. "We zijn drie keer kampioen geworden. Onze beste spelers gaan wij niet aan onze concurrent verkopen."



Volgens onder meer De Telegraaf zou Bergwijn openstaan voor een transfer naar Ajax. "Het is duidelijk dat hij naar Ajax wil. In Amsterdam is het plan om twee jaar te voetballen, waarna Bergwijn een stap naar de absolute top wil zetten. Hij is van mening dat vanuit Ajax deze stap makkelijker gezet kan worden dan bij PSV, dat is zorgelijk voor de Eindhovenaren", zo stelde Ajax-watcher Mike Verweij.



Volgens de krant zou Ajax vol voor de komst van Bergwijn gaan. De 21-jarige buitenspeler, die in de jeugd al voor Ajax speelde, heeft een contract tot medio 2022 in het Philips Stadion. De aanvaller heeft nog niet gereageerd op de geruchten. Zijn zaakwaarnemer heeft tot op heden de contacten met geïnteresseerde clubs onderhouden. Bergwijn wil zich pas na het duel met bezighouden met zijn toekomst.