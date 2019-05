Van Bommel gaat vol voor de aanval in jacht op doelpunten

PSV begint met Luuk de Jong als centrale spits aan de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Heracles Almelo.

De aanvoerder werd in de afgelopen drie duels opgesteld als aanvallende middenvelder, maar geeft nu leiding aan een voorhoede met Donyell Malen en Steven Bergwijn. Ten opzichte van de nederlaag tegen (1-0) van zondag verliezen Cody Gakpo en Michal Sadílek hun basisplek.



Erick Gutiérrez en Gastón Pereiro beginnen in de basis, wat zondag niet het geval was. Zodoende kiest trainer Mark van Bommel voor een meer aanvallende opstelling dan tegen AZ, heeft tegen Heracles alleen nog een mathematische kans op de landstitel. Omdat het verschil in doelsaldo met veertien doelpunten bedraagt, moet de club hopen dat de koploper verliest bij en moet PSV zelf met een monsterscore winnen van Heracles. De KNVB heeft de kampioensschaal voor de zekerheid meegenomen naar het Philips Stadion.



Trainer Frank Wormuth van Heracles gunt doelman Michael Brouwer, de stand-in van Janis Blaswich, een basisplaats. Dit seizoen mocht Brouwer een keer invallen in de competitie en keepte hij twee bekerduels. Bovendien maakt Mats Knoester zijn basisdebuut. Het was al duidelijk dat Wormuth geen beroep kon doen op Robin Pröpper en Sebastian Jakubiak; Maximilian Rossmann en Mohamed Osman waren twijfelgevallen en zijn er niet bij.



Rond de wedstrijd neemt PSV afscheid van Santiago Arias. De Colombiaan loopt een ereronde van het veld om de supporters uit te zwaaien. Hij vertrok in de zomer van 2018 naar en er was tot dusver nog geen 'uitzwaaimoment' gepland. Van zijn club Atlético heeft hij nu de gelegenheid gekregen om alsnog afscheid te nemen.



Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Gutiérrez, Pereiro; Malen, De Jong, Bergwijn



Opstelling : Brouwer; Droste, Knoester, Van den Buijs, Van Hintum; Drost, Konings, Merkel; Van der Water, Dalmau, Dos