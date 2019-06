Transfer Cillessen nadert rap met foto van medische keuring

Jasper Cillessen ondergaat momenteel een medische keuring bij Valencia. De doelman mag weg bij Barcelona, omdat hij daar niet aan spelen toekomt.

Cadena COPE deelt dinsdag een foto waarop te zien zou zijn dat Cillessen momenteel in een kliniek te zien zou zijn. Ook Sport en El Desmarque maken melding van de laatste ontwikkelingen.



De overstap van Cillessen naar de nummer vier van het afgelopen LaLiga-seizoen is geen verrassing. Al weken doen de verhalen de ronde dat de Oranje-international zijn loopbaan vervolgt bij , terwijl Neto de omgekeerde weg gaat bewandelen. Mogelijk worden beide transfers pas na 1 juli bekendgemaakt vanwege boekhoudkundige redenen, terwijl enkele Spaanse media nu melden dat de deals deze week al wereldkundig kunnen worden gemaakt.



Valencia zal wellicht eerst Neto voor circa dertig miljoen euro gaan verkopen om zo te voldoen aan de regels inzake Financial Fair Play van het seizoen 2018/19. Cillessen zal voor hetzelfde bedrag overgenomen worden van . Diverse Spaanse media maakten al melding van een 'acuerdo total' en met de foto van Cillessen bij Valencia lijkt de deal zo goed als rond.Cillessen arriveerde maandagavond in Valencia en ondergaat dinsdagmiddag de medische keuring bij de Spaanse topclub. De dertigjarige doelman liet eerder al weten dat hij graag in een grote competitie actief wilde blijven. Diverse topclubs uit Portugal, met name , hadden ook belangstelling voor Cillessen, maar de keeper lijkt dus te kiezen voor een binnenlandse transfer.