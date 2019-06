Ten Hag opgetogen: "Daar hadden we last van en was een reden"

Ajax bereidt zich momenteel in De Lutte voor op het nieuwe seizoen. Erik ten Hag is blij dat de Amsterdammers weer in Overijssel actief zijn.

Het is voor het eerst in vier jaar dat is neergestreken in De Lutte. Ten Hag was niet helemaal blij met de voorbereiding van vorig seizoen, toen Ajax zich in het Duitse Klosterpforte voorbereidde. Destijds kon de ploeg geen geschikte opponenten vinden, stelt Ten Hag.



Ajax nam het vorig jaar op tegen Preussen Münster en SV Lippstadt 08. "Dat waren prima clubs, maar niet de tegenstanders die we wilden", zegt de oefenmeester in gesprek met TC Tubantia. "Daar hadden we last van en was een reden om niet terug te gaan. Daar komt bij dat Ajax graag zichtbaar wil zijn voor de supporters. Dat doe je door in eigen land te blijven."



De selectie van Ten Hag traint afgesloten van de buitenwereld, omdat men aan de slag gaat met de speelwijze, zo stelt de trainer. "Met iets voor onszelf dus en niet voor tegenstanders. We hebben gedurende het seizoen weinig tijd om te trainen, omdat we om de drie dagen een wedstrijd spelen. Dus dit zijn belangrijke weken voor ons."



Open trainingen zouden te veel afleiden, aldus Ten Hag. "We kunnen niet afgeleid worden. We zijn er om hard te werken, niet voor schouderklopjes. We willen de basis leggen voor een nieuw seizoen, waarin we weer op nul beginnen. Wat is geweest, pakt niemand ons af. Nu zijn we hongerig en willen we laten zien dat we goed bezig zijn en daarmee verdergaan."