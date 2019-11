Seuntjens is woest en brandt ploeggenoten compleet af: "Ik riep het 48 keer"

De Graafschap verloor maandagavond voor het eerst dit seizoen.

Op bezoek bij Jong ging de nummer twee van de met 2-1. Ralf Seuntjens bracht de bezoekers na twaalf minuten nog wel op voorsprong, maar zag hoe Zakaria Aboukhlal met twee doelpunten Jong AZ de drie punten bezorgde. De routinier van heeft geen goed woord over voor de manier waarop de voorsprong uit handen werd gegeven.

De dertigjarige aanvaller stond na afloop vol frustratie FOX Sports te woord. "Wat er niet lukte? Opbouwen. Als je continu wil blijven opbouwen, terwijl zij altijd drukzetten... We deden precies wat Jong AZ wilde", aldus een boze Seuntjens.

"Ik zei het nog in de rust: ga niet opbouwen. We bleven het doen. In het veld riep ik het 48 keer. Laten we zeggen één keer per minuut. Het heeft geen zin, ze luisteren niet. Het houdt voor mij dan op om nog meer te coachen."

Lees beneden verder

Het steekt Seuntjens dat zijn ploeggenoten niet naar hem hebben geluisterd. "Als ik iets aangeef in het veld, kun je daarnaar luisteren. Als je zo eigenwijs wil blijven, hoef ik voortaan ook niet meer te helpen en te zeggen: we kunnen het voortaan beter zo doen . Ik ben tenslotte pas dertig jaar, maar dat maakt verder niet uit", vervolgt Seuntjens met een cynisce toon.

"Dan hoef je daar niet naar te luisteren. Zo zit het nu in elkaar. Ik ga het niet meer aangeven."

Door de nederlaag laat De Graafschap het na om in puntenaantal op gelijke hoogte te komen met koploper . Aanstaande vrijdag volgt voor de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie de thuiswedstrijd met , de nummer zeven van de competitie.