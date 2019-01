SC Heerenveen zet vertrekkende Morten Thorsby terug naar beloften

Morten Thorsby traint voorlopig mee met de selectie van Jong sc Heerenveen, zo maken de Friezen maandagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De middenvelder was zonder reden afwezig tijdens de eerste twee trainingen van het jaar en reisde daarom eerder al niet mee naar het trainingskamp in La Manga. De Noor en de leiding van de club zijn eerder op de maandag met elkaar in gesprek gegaan, waarna het besluit is genomen om hem met de beloften mee te laten trainen.

Thorsby was de afgelopen week al in het nieuws vanwege zijn naderende overstap naar Sampdoria. De 22-jarige middenvelder beschikt over een aflopend contract in het Abe Lenstra Stadion en maakt na afloop van dit seizoen transfervrij de gang naar Italië. De kans dat hij in januari al naar Genua vertrekt is overigens niet helemaal uitgesloten, aangezien Heerenveen graag nog wat geld aan de transfer over zou houden.



Technisch manager Gerry Hamstra gaf zaterdag in gesprek met de Leeuwarder Courant al aan niet te weten of Thorsby in de tweede seizoenshelft nog opgesteld zou worden, terwijl de jeugdinternational zelf 'best' nu al naar Italië zou willen gaan: “"aar een extra halfjaar bij Heerenveen is absoluut geen straf. Ik heb me hier altijd goed gevoeld", benadrukte hij toen wel.