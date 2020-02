SC Heerenveen baalt en stelt onderzoek in naar provocerende Feyenoord-fans

SC Heerenveen heeft vrijdagmiddag een statement naar buiten gebracht over de ongeregeldheden op de tribunes bij het bekerduel met Feyenoord.

Behalve in het uitvak zaten ook -fans ook in de thuisvakken. De Friesche club schrijft over provocerende bezoekende fans en toont alle begrip voor de boze reacties van de eigen supporters.

"De club betreurt het dat een deel van onze supporters zich daardoor niet thuis heeft gevoeld in het Abe Lenstra stadion", zo klinkt het.

laat weten dat er onderzocht wordt of provocerende Feyenoord-fans 'die te ver zijn gegaan' middels camerabeelden geïdentificeerd en op basis daarvan gestraft kunnen worden.

De club wil in de toekomst voorkomen dat nieuwe ongeregeldheden zich voordoen en om die reden is besloten dat bij de volgende keer dat Feyenoord op bezoek komt, alleen seizoenkaarthouders van Heerenveen en uitsupporters in het voor hen bestemde uitvak welkom zijn.

"Door de ongeregeldheden en provocaties heeft niet iedere supporter van sc Heerenveen zich tijdens het duel met Feyenoord thuis gevoeld in het eigen Abe Lenstra stadion."

"Dit is voor de club onacceptabel en de reden dat bij dergelijke duels de veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt", zo meldt de club via de officiële kanalen.

"Heerenveen gaat hierover binnenkort met vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid om tafel."

Feyenoord won de kwartfinale van het bekertoernooi met 0-1 dankzij een doelpunt van Leroy Fer.