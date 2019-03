Rooney: "Solskjaer is de enige kandidaat voor Manchester United"

Wayne Rooney twijfelt er niet aan dat Ole Gunnar Solskjaer ook volgend seizoen manager is van Manchester United.

De Noor werd in december als interim-manager naar Old Trafford gehaald na het ontslag van José Mourinho. heeft nog geen beslissing genomen wie vanaf de zomer aan het roer staat, maar volgens Rooney zou Solskjaer een logische keuze zijn. "Hij heeft het heel simpel aangepakt en hij heeft ervoor gezorgd dat de fans weer in het elftal geloven", sprak de Engelsman tegen talkSPORT.



"Solskjaer levert fantastisch werk en ik weet zeker dat hij de enige kandidaat is voor United. Het personeel op Carrington geniet er ook weer van om daar te werken. Als je ziet dat de technische staf blij is met de spelers, is dat een prettige omgeving om in te werken." Rooney was in Manchester drie jaar teamgenoot van Solskjaer, al kampte de nu 46-jarige coach toen met veel blessureleed.



Rooney over titelkans Liverpool: "Dat zou ondraaglijk voor me zijn"



Manchester United werd vlak voor de interlandperiode door uitgeschakeld in de . Een week eerder was te sterk in Noord-Londen. Toch hebben de Mancunians mede dankzij Solskjaer een goede kans om de top vier en daarmee een ticket voor de te halen.



Met nog acht speelronden voor de boeg staat United op de vijfde plaats. Het gat met Arsenal en is respectievelijk slechts twee en drie punten. heeft een puntje minder dan de formatie van Solskjaer en doet dus ook nog volop mee.