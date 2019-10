Ronaldo, Messi & de topscorers aller tijden in de Champions League

Wie staat aan de leiding in de race om topscorer aller tijden te worden in Europa's grootste clubcompetitie? Wij keken naar de beste doelpuntenmakers.

De herbergt enkele van de beste doelpuntenmakers uit de geschiedenis.

Als de belangrijkste clubcompetitie in Europa en misschien wel van de wereld, is het een podium dat gekenmerkt is door ontelbare iconen van het voetbal.

Opvallende spitsen zoals Raúl en Andriy Shevchenko domineerden tijdens de jaren 90' en 2000', terwijl Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de kunst van het scoren naar een geheel nieuw niveau hebben gebracht.

Goal bekijkt de topscorers aller tijden in de geschiedenis van de competitie, die teruggaat tot het eerste toernooi, de Europa Cup, in 1955.

Wie is de topscorer aller tijden in de Champions League?

Zoals je kunt zien in onze tabel hieronder, is Cristiano Ronaldo de topscorer aller tijden in de geschiedenis van de Champions League (inclusief de Europa Cup) en de -ster wordt op de voet gevolgd door zijn aartsvijand, 's Lionel Messi.

Er is een behoorlijke kloof tussen het tweetal en de rest, waar -icoon Raúl op de derde plaats staat. Karim Benzema is de op drie na beste doelpuntenmaker aller tijden in de Champions League, terwijl Ruud van Nistelrooy de top vijf completeert.

Champions League/European Cup top 20 topscorers aller tijden:

*Laatste update op 24 oktober 2019

**De lijst houdt rekening met gegevens van 1955 tot heden

***Vetgedrukte spelers zijn nog steeds actief

Pos Speler Goals Wedstrijden Goals per wedstrijd 1 Cristiano Ronaldo 127 165 0.77 2 Lionel Messi 113 138 0.82 3 Raul 71 142 0.5 4 Karim Benzema 60 115 0.52 5 Robert Lewandowski 58 83 0.70 6 Ruud van Nistelrooy 56 73 0.77 7 Thierry Henry 50 112 0.45 8 Alfredo di Stefano 49 58 0.84 =9 Zlatan Ibrahimovic 48 120 0.4 =9 Andriy Shevchenko 48 100 0.63 =11 Eusebio 46 65 0.71 =11 Filippo Inzaghi 46 81 0.57 13 Didier Drogba 44 92 0.48 14 Thomas Müller 43 107 0.40 15 Alessandro Del Piero 42 89 0.47 16 Sergio Agüero 39 70 0.55 17 Ferenc Puskas 35 41 0.85 =18 Gerd Muller 34 35 0.95 =18 Edinson Cavani 34 57 0.60 20 Fernando Morientes 33 93 0.35

De samenstelling van de lijst met best presterende doelpuntenmakers bestaat voornamelijk uit spelers die spelen of gespeeld hebben in het moderne Champions League-tijdperk (dat wil zeggen vanaf 1992), wat meer continentale wedstrijden heeft toegevoegd aan de hedendaagse kalender. Specifiek, van de twintig spelers in de lijst hierboven, speelden er vijftien vanaf het midden van de jaren negentig.

Desalniettemin blijven twee spelers die in het pre-Champions League-tijdperk speelden (toen het toernooi bekendstond als de Europa Cup I) nog steeds prominent aanwezig, met de voormalige Real Madrid-ster Alfredo di Stéfano en -icoon Eusébio in en rond de top 10.

Ferenc Puskás, die in de jaren vijftijg en zestig schitterde voor Real Madrid, staat ook in de top 20. Voormalig -spits Gerd Müller staat ook in de lijst en geen enkele speler komt dicht in de buurt van zijn fenomenale doelpunten per wedstrijd-ratio van 0,95.

Puskás had een ratio van 0,85 en Di Stéfano 0,84, terwijl Messi's ratio van 0,82 zonder twijfel de beste is in het moderne tijdperk.