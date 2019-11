Real Madrid lijkt Barcelona af te gaan troeven: "Hij is 100 miljoen euro waard"

Real Madrid en Barcelona blijven met elkaar in strijd om de handtekening van Milan Skriniar, zo verzekert Mithat Halis.

De zaakwaarnemer van de Slowaakse centrumverdediger laat dinsdag aan AS weten dat de Koninklijke op dit moment de beste papieren heeft om Skriniar over te nemen van .

Skriniar wordt al geruime tijd begeerd door zowel als en de interesse van beide clubs is volgens Halis nog niet verdwenen. "Real Madrid en Barcelona strijden al twee jaar lang met elkaar om zijn handtekening. Op dit moment is Real Madrid de club die het dichtst bij een overeenkomst met Inter is, want zij hebben hem harder nodig dan Barcelona", zegt Halis.

De belangenbehartiger van de 24-jarige Skriniar stelt dat Real Madrid 'op zoek moet naar alternatieven voor Sergio Ramos en Raphaël Varane'. De twee vormen al enige tijd het verdedigingscentrum van de Spaanse grootmacht, maar Halis constateert dat de spoeling daarachter enigszins dun is. De zaakwaarnemer acht een transfer van Skriniar naar het Santiago Bernabéu goed denkbaar. "Maar hij is 100 miljoen euro waard", waarschuwt hij.

Skriniar is sinds de zomer van 2017 in dienst van Inter, dat destijds ongeveer 37 miljoen euro overmaakte naar voor de komst van de verdediger.

De international van Slowakije groeide bij i Nerazzurri vrijwel onmiddellijk uit tot een dragende kracht en is ook dit seizoen onmisbaar: hij speelde onder Antonio Conte tot dusver iedere minuut in de . Skriniar heeft bij Inter nog een contract tot medio 2023.