'Real Madrid en Zidane horen torenhoge vraagprijs van 180 miljoen'

Zinédine Zidane wil Jadon Sancho dolgraag naar Real Madrid halen, zo meldt BILD donderdagochtend.

Verschillende spelers worden de laatste weken gelinkt aan een overstap naar de Koninkelijke en nu zou ook de aanvaller van op het verlanglijstje staan. De Duitse topclub verlangt naar verluidt wel een zeer hoge transfersom.



Sancho maakt indruk in het shirt van BVB sinds hij in de zomer van 2017 heeft ingeruild voor de -club. De negentienjarige buitenspeler heeft zich zodoende in de kijker gespeeld van Real en Zidane, die de Engelsman graag willen strikken. De grootmacht moet dan wel diep in de buidel tasten, want Dortmund verlangt volgens BILD 180 miljoen euro voor het toptalent.



Dortmund betaalde medio 2017 acht miljoen euro voor de aanvaller en wil bij een eventuele verkoop dus een veelvoud overhouden van dat bedrag. De aanvaller, die nog tot medio 2022 vastligt, heeft tot op heden 51 wedstrijden gespeeld voor de Duitse club, met dertien doelpunten en 22 assists tot gevolg. Sancho is niet de enige speler die de laatste tijd wordt gelinkt aan Real.



Onder anderen Eden Hazard, Kylian Mbappé en João Félix worden in verband gebracht met een overstap naar de Spaanse grootmacht. De komst van eerstgenoemde aanvaller lijkt een zekerheid, terwijl Mbappé al heeft aangegeven bij Paris Saint-Germain te zullen blijven. Het lijkt waarschijnlijk dat Félix gaat verlaten. Geïnteresseerde clubs moeten naar verluidt dan wel circa 120 miljoen euro op tafel leggen.