Pupil onder de indruk: "Conte is de Messi onder de trainers"

De voormalig trainer van Chelsea en Juventus beleeft een goede start bij Internazionale, waar een van zijn jonge spelers vol bewondering toekijkt.

Antonio Conte is 'de Lionel Messi onder de coaches', aldus Inter-verdediger Alessandro Bastoni.

De voormalig bondscoach van Italië is begonnen met twee zeges in de , waar zijn ploeg op basis van doelsaldo aan kop gaat.

Het is nog wat vroeg om te zeggen, maar het halen van Romelu Lukaku en Alexis Sanchez van lijkt Inter in staat te stellen mee te strijden om de titel.

De Italiaans jeugdinternational Bastoni hoopt dat zijn medespelers niet op de zaken vooruitlopen, maar geniet zelf volop van het leven onder de nieuwe oefenmeester.

"Iedereen gaf hoog op van Conte en ik hoorde steeds hoe geweldig hij was. Zoals ik het zie is Conte de Messi onder de coaches", meldt Bastoni bij Gazzetta dello Sport.

"Hij is fenomenaal, heeft geweldige ideeën over voetbal en wil altijd aanvallend spelen. Het trainingsschema is inderdaad erg zwaar, maar dat was het ook bij Gian Piero Gasperini toen ik bij Atalanta speelde."

"Het verschil is dat we in China met een enorme luchtvochtigheid trainden, dus ik geef toe dat dat heel zwaar was. Toch moet je mee als het niveau omhoog gaat en dat probeer ik te doen."

"We kunnen rustig zeggen dat we het beter willen doen dan in de vorige seizoenen. We hebben de trainer en het team om dat te doen en dat moeten we nu wedstrijd voor wedstrijd laten zien."

Bastoni moet zijn officiële debuut nog maken voor Inter, maar heeft al wel de nodige ervaring in de Serie A, waar hij doorbrak bij Atalanta en vorig seizoen verhuurd werd aan .

Vorig jaar tekende hij een nieuw, vijfjarig contract bij Inter en als vaste jeugdinternational van Italië lijkt het een kwestie van tijd voordat hij ook bij zijn geliefde Inter mag aantreden.

Voor nu is hij tevreden met de progressie die hij doormaakt onder de Italiaanse succescoach, al maken zijn nieuwe teamgenoten het hem wel erg lastig op de trainingen.

"Het is lastig om Lukaku te verdedigen, maar anderzijds is het wel een goede training om tegen zo'n fysiek sterke spits te spelen omdat de rest een eitje is vergeleken met hem! Romelu is oersterk", bemerkte Bastoni.

"Ik ben enorm onder de indruk van de benaderheid van mijn teamgenoten, al behoren sommigen van hen tot de besten ter wereld. Ze geven me zulk goed advies. Ik ben altijd fan geweest van Inter, dus het is een droom om in dat tenue te mogen spelen."