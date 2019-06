'PSV concretiseert interesse en legt formeel bod neer bij Hannover 96'

PSV heeft een formeel bod uitgebracht op Chris Gloster, zo verzekert ESPN.

Volgens de Amerikaanse televisiezender heeft de Eindhovense club afgelopen vrijdag een bod neergelegd bij . De pas achttienjarige verdediger zou in een onderhoud met trainer Mirko Slomka hebben laten weten dat hij naar wil.

Het contract van Gloster met Hannover 96, dat vorig seizoen naar de 2. degradeerde, loopt over een jaar ten einde en een langere samenwerking geniet niet de voorkeur van de Amerikaans jeugdinternational. PSV heeft naar verluidt de verwachting dat de komst van Gloster, die als linksback uit de voeten kan, komende week kan worden afgerond.



De prille loopbaan van Gloster kreeg gestalte bij New York Red Bulls, dat de Amerikaan in maart vorig jaar verkocht aan Hannover 96. De Duitsers boden de linksback een verbintenis aan na een geslaagde proefperiode. Hij startte bij de Onder-19, waar hij tot vier duels kwam, en speelde vervolgens negentien wedstrijden voor het reserveteam in de Regionalliga Nord.



Gloster liet recent een goede indruk achter op het WK Onder-20 in Polen, waar de Verenigde Staten de kwartfinales haalden. De nationale ploeg heeft bovendien moeite om een geschikte linksback te kunnen vinden en Gloster hoopt derhalve dat een overgang naar PSV zal helpen om uiteindelijk tot A-international uit te groeien.