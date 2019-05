PSG en City krijgen veeg uit de pan: "We hebben te maken met speeltjes"

Paris Saint-Germain en worden gefinancierd door steenrijke sjeiks uit het Midden-Oosten en domineren daardoor het Europese voetbal in financieel opzicht. Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, verzet zich openlijk tegen de dominante positie van de kampioenen uit respectievelijk Frankrijk en Engeland en noemt beide clubs 'speeltjes van een oliestaat'.

"Deze clubs maken zich geen zorgen over hun inkomsten. Als ze een speler willen kopen wordt het benodigde transferbedrag overgemaakt vanuit de oliestaat", laat de voorzitter van de Spaanse voetbalbond weten in gesprek met the Guardian . "Andere clubs moeten onverantwoorde risico's nemen om bij te blijven. Het tast de structuur van het voetbal in Europa aan. Het heeft niets meer met sport te maken. We hebben te maken met speeltjes van zeer bemiddelde oligarchen en er is geen weg terug meer. Het hele systeem wordt hierdoor om zeep geholpen."



De UEFA onderzoekt de handel en wandel van Manchester City wat betreft de regels van Financial Fair Play, zo bleek onlangs uit een bericht van de New York Times . De kampioen van Engeland reageerde furieus op de berichtgeving over mogelijke uitsluiting van deelname aan de en kwam met een officieel statement naar buiten. Volgens de leiding van the Citizens zijn er geen fouten gemaakt bij transfers en berust het onderzoek van de UEFA op halve waarheden.



De verklaring van Manchester City neemt het wantrouwen van Tebas echter niet weg. De bestuurder uit Spanje waarschuwt ook de overige topclubs in Engeland voor de nadelige gevolgen die een zogeheten Europese Super League met zich meenemen. "Dit is een heel serieuze zaak. En fans van Engelse clubs hebben het recht te weten wat er achter de schermen allemaal gebeurt. De historie en de cultuur van het voetbal in Engeland zijn namelijk in gevaar. Er moet echt veel meer transparantie komen."



"De topclubs in de Premier League maken echt een grote denkfout", herhaalt Tebas, sinds 2013 de hoogste baas van de voetbalbond in Spanje, zijn boodschap nog maar eens. "De komst van een Super League betekent niet automatisch meer geld voor alle clubs. De salarissen van topspelers, die kunnen wel flink gaan stijgen. In plaats van zeven Ferrari's kunnen ze er dan tien kopen."