Perez adviseert Ajacied: "Er zit niets anders op dan vertrekken"

Kasper Dolberg moet op zoek naar een nieuwe club, vindt Kenneth Perez. De Deen ziet zijn landgenoot dit seizoen wegkwijnen op de bank bij Ajax.

In grote wedstrijden kiest trainer Erik ten Hag voor Dusan Tadic in de punt van de aanval, terwijl Dolberg met Klaas-Jan Huntelaar een geduchte concurrent heeft. Laatstgenoemde verlengde onlangs nog zijn contract met een jaar.



Ten Hag geeft de laatste weken de voorkeur aan Tadic en Huntelaar, waardoor Dolberg gedradeerd lijkt tot derde spits. "Er zit niets anders op dan vertrekken. Zo'n jonge speler moet toch spelen", laat Perez weten bij het programma Natafelen . De Deen is het niet eens met de stelling dat de 21-jarige aanvaller wat meer geduld moet hebben. "Denk je dat Dolberg wil blijven? Je mag wel tegen spelen. Maar zodra het leuk en lastig wordt, ga je maar zitten. Dat is natuurlijk geen perspectief. Hij is 21 jaar, zijn toekomst in Nederland is nú."



Na het vertrek van Arek Milik naar wist Dolberg door te breken in het eerste elftal. In zijn eerste seizoen in het eerste elftal maakte hij onder trainer Peter Bosz grote indruk. In de kwam hij in 29 wedstrijden tot zestien goals, terwijl hij met de finale van de haalde en in het Europese toernooi zes keer scoorde. Vorig seizoen keerde Huntelaar terug bij Ajax en onder Marcel Keizer en Ten Hag was Dolberg niet meer zeker van een vaste basisplaats.



Na afloop van de 1-4 uitzege op toonde Ten Hag zich nog kritisch op Dolberg. "Hij heeft veel talent, maar moet het ook afdwingen", zei Ten Hag volgens De Telegraaf . "Ons team heeft zich ontwikkeld. "Het niveau ligt hoger dan vorig jaar. Dolberg heeft heel veel talent. Hij kan veel beter dan dat hij laat zien, al is er op zijn doelpunten weinig aan te merken. Met zijn kwaliteiten moet hij iedere week spelen. Maar dat moet je dan wel laten zien."