'Ontslagovereenkomst Mourinho bevat bizar boetebeding'

José Mourinho zal deze week tweemaal opdraven als analist voor beIN SPORTS, maar hij zal daarbij wel op zijn woorden moeten letten.

Volgens The Times riskeert de Portugese manager namelijk een forse boete als hij zich in zijn hoedanigheid als analist inhoudelijk uitweidt over zijn vertrek bij Manchester United.



Mourinho werd vorige maand vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen door de Engelse grootmacht, waarna hij naar verluidt een ontslagpremie van ongeveer 16,6 miljoen meekreeg. The Special One heeft nog geen nieuwe club gevonden, waardoor hij deze week het Azië Cup-duel tussen Qatar en Saudi-Arabië en de Premier League-kraker tussen Chelsea en Arsenal zal analyseren voor beIN SPORTS .



Mourinho zal tijdens die werkzaamheden echter wel op zijn woorden moeten letten. Mocht hij namelijk een boekje opendoen over 'de precieze omstandigheden rondom zijn vertrek', dan kan dat hem op een boete van liefst 16,8 miljoen euro komen te staan, zo zou zijn bepaald in zijn ontslagovereenkomst met Manchester United.



Ondanks dat Mourinho door het boetebeding dus niet geheel vrijuit zal kunnen spreken, is hem wel een fraai honorarium in het vooruitzicht gesteld door beIN SPORTS . De ex-trainer van onder meer Real Madrid en Chelsea toucheert als analist per uitzending naar verluidt ongeveer 75.000 euro.